«Будете бросаться под русские танки!» – в Раде стращают поляков

Михаил Рябов.  
23.02.2024 19:05
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Протесты, Украина


Депутат Верховной рады Павел Бакунец сегодня на заседании обратился к фермерам Польши, которые проводят на границе акции протеста, требуя беспошлинный прекратить ввоз дешевого украинского зерна, разоряющего местное хозяйство.

«Хочется верить, что в скором времени международные партнеры предоставят нам средства, однозначно помогут оружием, боеприпасами, однозначно помогут с логистикой на границе. А в противном случае, к сожалению, дорогие соседи, дорогие наши партнеры может случиться так, что и отважные польские фермеры, которые бросаются под украинское зерно, вынуждены будут бросаться под российские танки», – пригрозил украинский депутат.

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Депутат Верховной рады Павел Бакунец сегодня на заседании обратился к фермерам Польши, которые проводят...

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее протестующие фермеры, остановив фуры с Украины, высыпали оттуда зерно прямо на дорогу. Кроме того, польские пикетчики развернули плакат с призывом к российскому президенту Владимиру Путину навести порядок.


За этот плакат, как стало известно сегодня, Варшава уже грозит пятью годами заключения – прокуратура обвинила участника протеста в «восхвалении агрессии России против Украины».

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