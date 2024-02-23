«Будете бросаться под русские танки!» – в Раде стращают поляков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат Верховной рады Павел Бакунец сегодня на заседании обратился к фермерам Польши, которые проводят на границе акции протеста, требуя беспошлинный прекратить ввоз дешевого украинского зерна, разоряющего местное хозяйство.

«Хочется верить, что в скором времени международные партнеры предоставят нам средства, однозначно помогут оружием, боеприпасами, однозначно помогут с логистикой на границе. А в противном случае, к сожалению, дорогие соседи, дорогие наши партнеры может случиться так, что и отважные польские фермеры, которые бросаются под украинское зерно, вынуждены будут бросаться под российские танки», – пригрозил украинский депутат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее протестующие фермеры, остановив фуры с Украины, высыпали оттуда зерно прямо на дорогу. Кроме того, польские пикетчики развернули плакат с призывом к российскому президенту Владимиру Путину навести порядок.

За этот плакат, как стало известно сегодня, Варшава уже грозит пятью годами заключения – прокуратура обвинила участника протеста в «восхвалении агрессии России против Украины».