Будете иметь дело с армией – белорусский министр обороны жестко предупредил майданщиков

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Армия Белоруссии берет с сегодняшнего дня под охрану все памятники и мемориалы героям Великой Отечественной войны, чтобы предотвратить проведение рядом с ними акций националистической оппозиции.

Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши люди к ним ходят помолиться и возложить цветы. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем.

Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту. Категорически предупреждаем; в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах – вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», – сказал Хренин.

СМИ сообщают, что стела «Минск город-герой», под которой любила собираться оппозиция, обнесена колючей проволокой.

На акции протеста 16 августа майданщики обмотали националистическим бело-красным флагом монумент на Площади Победы в Минске, что возмутило многих жителей белорусской столицы.

Последние дни оппозиция призывает своих сторонников брать на акции не только националистические, но и государственные флаги, но бело-красные полотна все равно преобладают.

Примечательно, что администрируемый из Польши телеграм-канал Nexta, который координирует действия майданщиков, написал: «Внимание! Не подходим к музею ВОВ!».