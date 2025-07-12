Будете воевать – с Зеленским или без: укро-социологи нарисовали гражданам кровавое будущее
Лидерами доверия одурманенных военной пропагандой жителей Украины по-прежнему являются непосредственные виновники и участники кровавой мясорубки – экс-главком ВСУ Валерий Залужный (73%), диктатор Владимир Зеленский (67%) и террорист Кирилл Буданов (56%).
Такие данные накануне опубликовала социологическая компания «Рейтинг». «ПолитНавигатор» спросил у экспертов, зачем в информ пространство вбрасываются эти цифры.
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«Здесь довольно простая история. «Рейтинг» всегда работал на гранты США. Даже с учетом того, что кандидатура Залужного для американцев не вполне приемлема, как и кандидатура Буданова, тем не менее, американцы вполне осознанно заказывают подобные исследования и поддерживают их публикации – хотя бы для того, чтобы держать в тонусе Зеленского.
Вообще… и открытая, и закрытая особенно, социология последних полутора лет эту троицу системно показывает. И тренд 2025 года отличается от 2024 тем, что во втором туре потенциальных президентских выборов не только Залужный выигрывает у Зеленского, но и Буданов.
Это ключевая предпосылка тех войн, которые сейчас ведет Зе-офис против Буданова. Уже давно были попытки отправить Буданова в отставку Ермаком. И ровно отсюда же растут ноги у грядущей, более чем вероятной отставки Залужного с поста посла в Лондоне, потому что, лишив его официальных регалий, Банковая получает возможность его в открытую дискредитировать. А пока он посол, так или иначе, ассоциируется, что человек президента», – считает недавно переехавший с Украины в Россию политолог Михаил Павлив.
Схожего мнения придерживается и политолог Владимир Корнилов:
«Появление этих цифр может свидетельствовать о том, что предвыборная борьба на Украине уже в самом разгаре. Ясно, что социологии сейчас там нет и быть не может. Но мы уже видим, как социологические конторы вбрасывают в информпространство рейтинги кандидатов, значительно отличающиеся друг от друга.
Сейчас, когда украинский МИД намекнул, что Киев намерен менять всех послов в странах «Большой Двадцатки», Зеленскому дают понять, что увольнение Залужного с поста посла и потенциальное его возвращение на Украину обернутся для нынешней власти большими проблемами».
Экономист Александр Дудчак обращает внимание, что недавнее исследование другой фирмы – «Socis» – наоборот нарисовало более высокий рейтинг Зеленского, нежели у Залужного.
«На Украине соцопросы – не отражение мнение населения, а инструмент их формирования. В зависимости от того, кто оплачивает «исследования», какие цели ставятся, такие результаты в этих трудах и отражаются.
На Украине давно идёт процесс, очень напоминающий предвыборную кампанию. Хотя выборы не назначались. Да и сменить власть те, кто за ней стоит, могут и без выборов. В том смысле, что сам по себе режим их вполне устраивает, но у некоторых влиятельных сил есть причины и желание поменять персонажей у власти», – отметил Дудчак.
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