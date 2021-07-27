27.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США, Труба, Украина
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«Будете вякать – вообще ничего не получите» – дипломат озвучил сценарий встречи Зе с Байденом

Новости УкраиныКиеву пока что лучше не путаться под ногами у американских хозяев, поскольку администрация президента...

Киеву пока что лучше не путаться под ногами у американских хозяев, поскольку администрация президента США Джо Байдена сейчас озабочена внутренними проблемами, от решения которых зависит, в том числе, и помощь Украине.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, это факт, что с Украиной если и консультировались, то только постфактум, то есть – доводили до сведения о тех договоренностях, которые были достигнуты в двухстороннем порядке.

В данном случае Украина стала второстепенным вопросом, её интересы – в сравнении с тем, что является приоритетом для Байдена в плане внутриполитических заданий, того, что для него является наиболее важным и существенным.

Если сейчас ему не удастся провести через конгресс те законы, которые позволят вернуть экономический рост и сделать его более стабильным, вряд ли удастся тогда сохранить большинство демократическое во время промежуточных выборов 22-го года, и тогда он вообще потеряет очень много возможностей», – заявил Грищенко.

Он предположил, что, собственно, об этом Байден и будет говорить, принимая в Белом доме президента Украины Зеленского 30 августа.

«Он будет этот аргумент приводить во время встречи с президентом Зеленским: если мы потеряем это большинство, то тогда мы вообще будем ограничены в наших способностях быть инициаторами каких-то дополнительных возможностей вам помогать», – сказал украинский экс-министр.



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