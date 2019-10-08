15.03.2021, Киев, Максим Карпенко

«Будете жить чуть богаче» – член партии Зеленского обещает «покращення» в 2022 году

Новости Украины





Партия Владимира Зеленского больше года назад победила на выборах под лозунгом «Конец эпохи бедности». Это обещание уже давно забыто, зато теперь озвучено новое – в следующем году население Украины будет жить «чуть богаче», чем в прошлом и нынешнем. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил депутат Верховной рады от правящей фракции «Слуга народа» Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По словам Потураева, в 2020 и 2021 годах Украина выплатит основную часть внешних долгов, что должно немного улучшить ее финансовое положение (о том, что при этом Киев продолжит набирать новые долги – Потураев предпочел умолчать, свалив всю задолженность на «времена Януковича», хотя, как известно, накопление долгов активизировалось как раз после Евромайдана). «21-й год - это второй после 20-го год пиковых выплат по внешним обязательствам. То есть, мы по-прежнему продолжаем пожинать результаты и финансово-экономической политики Януковича и войны, которая серьезнейшим образом ударила по нашей экономике. Но уже следующий год для Украины будет легче, у нас появится чуть больше денег. Понятно, что основные наши мысли как парламентариев будут направлены на то, чтобы улучшить социально-экономическое положение людей, граждан Украины за счет этих дополнительных ресурсов и простимулировать развитие экономики, обеспечить выполнение социальных обязательств государства», - заявил Потураев.