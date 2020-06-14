Будённовск: четверть века спустя – предательство вечно

14.06.2020, Москва, Платон Беседин

Сегодня прошло 25 лет с того дня тогда, когда группа террористов, возглавляемая Шамилем Басаевым, атаковала город Будённовск в Ставрополье. Бандиты захватили местную больницу и взяли заложников, которых использовали как живой щит. Ставили в окнах, прикрывая несчастными пулемёты.

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Что это было? Нам воочию продемонстрировали: там, где слабо, там и рвётся. В глобальном контексте. Слабых никто не уважает. Слабых используют. Слабых нагибают. Тогда нас нагнули – всю страну. Террористы обманули российское правительство, а после и российский народ. После Будённовска люди продолжили гибнуть в Чечне.

Андрей Медведев опубликовал у себя в фейсбуке слова Булата Окуджавы, произнесённые поэтом в эфире «Радио Свобода» в 1995-м.

«- На ваш взгляд, кто такой Шамиль Басаев: новый Робин Гуд или террорист-убийца?

– То, что он совершил, конечно, печально и трагично. Но я думаю, что когда-нибудь ему поставят большой памятник. Потому что он единственный, кто смог остановить бойню.

– Но погибли в больнице мирные люди.

– Но перед этим погибли пятьдесят тысяч мирных людей.

– Но ведь всем известно, что Шамиль Басаев стоял за многими террористическими акциями…

– Вы судите Шамиля Басаева вообще или говорите об этом конкретном поступке?

– Если говорить о Шамиле Басаеве вообще, я не юрист, я недостаточно информирован… Если говорить о том, что случилось в Буденновске, – это печально и трагично, но война трагичнее, чем этот поступок. И поэтому я думаю, что когда-нибудь ему памятник поставят».

История продемонстрировала, что Окуджава ошибался насчёт «остановить бойню». А слова его в принципе – кощунство. Однако таких – «сочувствующих» – тогда было много. Среди пресловутой интеллигенции прежде всего.

И так, собственно, всегда было. Разве не сочувствовали японцам в Русско-японской войне? Или Наполеону? Или даже Гитлеру? Они же «совесть нации», «носители высшей истины» – как называли себя «сочувствующие».

А сейчас? Сейчас то же самое. Вот в чём печаль. В том, что уроки, похоже, не просто не выучены, а выучены никогда не будут. После Будённовска произошли «Норд-Ост» и Беслан. И спустя 15 лет после трагедии в последнем поднялась информационная волна. Блогеры, журналисты и некоторые инферналы стали ковырять старые раны. Суть этих ковыряний свелась к одному: во всём виновата власть, подобное (Беслан, «Норд-Ост», Будённовск) может произойти только в России …

К сожалению, всё это насколько знакомо, настолько и отвратительно. Западные фонды (Сороса, например) тратят огромные деньги на поддержание подобных химер. Те летают в информационном поле и инфицируют сознания миллионов. Потому довольно стандартно, что на Западе сочувствуют чеченским террористам, выставляя их жертвами. Одни делают это из-за дезинформации, а другие просто избрали сторону в войне (той, что наивысшего поколения).

“Поймите, россияне, не все так однозначно”: Принадлежащий “Радио Свобода” и “Голосу Америки”, финансирующийся через гранты Конгресса США, телеканал “Настоящее время”, рассказывает россиянам, что Басаев был “лидером сепаратистов”.

Но почему столь охотно злословят на своё государство, переходя к критическим выстрелам в сторону страны и народа, его же граждане? Что руководит интеллигентами, которые вроде как имеют паспорт с двуглавым орлом? Только ли за деньги фондов они вещают подобное? Нет.

Просто зачастую в них странным образом соседствуют показушная страсть к покаянию (не своему, как правило, кстати, а к коллективному) и банальное предательство. Старательно рядясь в овечьи шкуры со стразиками, они остаются не волками – даже нет, а шакалами. А те любят подвывать, питаясь падалью. Это не отменяет их таланта в той или иной среде (поэтического таланта того же Окуджавы), но это и не индульгенция, нет.

Просто, согласитесь, бездарная ахеджаковщина уже порядком надоела. Особенно, если и таланта уже не осталось.