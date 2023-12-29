Будни обезьян с гранатами: В Одессе ВСУшник сошел с ума и чуть не порешил мирняк

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Вчера весь день одесские паблики следили за ЧП невиданного масштаба — «вооруженный террорист взял в заложники женщину с ребенком».

«Мужчина в состоянии наркотического опьянения захватил женщину и ее 13-летнего сына!», — сообщали корреспонденты с места событий.

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Инцидент произошел в хрущевке, откуда пришлось эвакуировать жильцов, так как явно неадекватный голос оглашал на всю округу, что «порешит всех» и взорвет дом. Под которым, в лучших традициях фильмов-катастроф, дежурили пожарные с лестницей, спасатели, сотрудники военной службы правопорядка, полиция и несколько «скорых», а также бойцы спецназа, которые и высвободили заложников.

Вот только подробностей от пресс-службы полиции — ноль…

Все потому, что террористом оказался неприкосновенный экземпляр, краснокнижный — военный.

Однако через несколько часов, учитывая резонанс в СМИ, щелкоперам из центра Сил обороны юга Украины все-таки пришлось дать комментарий, из которого вновь повеяло то ли шекспировской драмой, то ли сериалом «Дикая роза»:

«Военный одной из частей в Одесской области, на фоне проблем в личной жизни, пытался покончить с собой, — сообщили в ведомстве. — Вооруженный заряженным пистолетом, он закрылся в квартире своей знакомой, где находилась и сама женщина, и ее несовершеннолетний ребенок. При попытке пообщаться, мужчина отказывался открыть дверь, выражал нежелание жить и намерения самоубийства, а также сообщил, что порезал себе руки и истекает кровью».

После чего офицеры воинской части, «заподозрив [внезапно!], что вооруженный мужчина находится в неадекватном состоянии», вызвали полицейских, которые вышибли дверь.

«Виновник инцидента был доставлен в военный госпиталь. Женщина и ребенок не повреждены», — отрапортовали коллеги «болезного» (очевидцы писали в тг-каналах «он был в психозе» и «под наркотой»).

Засим остается лишь добавить, что это не первый случай девиантного поведения примата в брачный период — ранее его соплеменники уже «бавылысь» гранатами на многолюдных остановках, в квартирах, в детских садиках и даже приносили взрывчатку в святая святых — здание Верховной рады! Да что говорить, у них даже в традиции дарить друг другу снаряды, подрываться на них и дохнуть…

Другой вопрос, что сбрендивших вояк за это никогда не наказывали. Вот и последний «проказник» отдыхает сейчас в госпитале. А если бы это был гражданский, поймавший «белку» или еще какое «неадекватное состояние», и при обыске в его телефоне нашли бы, например, просмотр советского «кина», то он просто бы куда-то исчез. Навсегда. У меня все.