Будни Одессы: Гранаты, гранаты, гранаты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Что вы делаете с ненужным хламом? Правильно, выносите на помойку. Если в теории хлам еще может кому-то пригодиться, например, бомжам, оставляете его у мусорных контейнеров: рухлядь — отдельно, просроченные продукты — отдельно (это ж «ото самое» европейское разделение отходов).

Вот… вот так нынче в Одессе лишнее оружие, включая гранаты, на мусорники и выносят. Буднично, как за здрасьте. Кто спешит, прямо так в контейнер кидает, кто сознательный и понимает, что может бездомным с теплотрассы сгодится — в пакетике рядом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Все привыкли. Дети радостно играют гранатами, вставляя их вместо носа-морковки снеговикам, обыватель уже и не замечает обложенных нечистотами боеприпасов, закидывая их сверху своими. Поэтому новости вроде давешней «Под окном жилого дома люди обнаружили гранату Ф-1 в пакете для мусора» воспринимаются примерно как раньше «вести с полей» — можно не открывать, и так ясно, что бу-э…

Гранаты на остановках, детских площадках, случайно, как зонтик или перчатки, забытые на скамейке или в беседке, подаренные товарищу с искрометными последствиями — о, это такая же норма, как взрывы в отсутствие воздушной тревоги, или, напротив, круглосуточная тревога без взрывов. Проза жизни.

…хотя я и говорил, что даже там, где поддерживается жалкая иллюзия мира, последствия вооружения всего выводка шариковых будут катастрофичны «уже вчера».

Вот для примера хроника скучной жизни города, о которой на новостных сайтах, обычно, пишут стажеры. Раньше это было «В зоопарке родился олененок». Теперь «С дворником за работу расплатились гранатой».

И никто не удивляется! И не читает даже.

А, между тем, дело было так. Дворник на Молдаванке, очистил от снега двор. Снегопад и мороз, и правда, были для Одессы нетипичными, и работать бедолаге пришлось за троих. Ведь, помимо, тротуара, он освободил из снежного плена ряд машин. Обычно, их хозяева расплачивались потом с пролетарием лишним рублем, тьфу ты, гривной, а тут!

Впрочем, далее слово одесской полиции, куда обратился гражданин и…

«…сообщил, что получил гранату от неизвестного за чистку машины от снега. Он в итоге сам сдал ее в полицию, опасаясь уголовной ответственности. Корпус гранаты запал и дополнительную осколочную рубашку направили на экспертизу. Проводится досудебное расследование по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Но бывает и еще «веселее». И, вроде бы, обычная криминальная хроника, восставшая как из 90-х пепла, однако:

«В домофон гражданину позвонил неизвестный. Хозяин вышел на улицу и примерно через 15 минут сосед увидел возле дома его тело в крови, которая текла из раны на голове», — из сводки «по горячим следам» полиции. — Судя по гильзе, найденной на месте, преступник стрелял из автоматического оружия калибра 5,45».

Только далее уже пропаганда молчит, и укры сообщают из «источников в полиции» — убийца найден, и им оказывается… военнослужащий! Убивший человека за то, что тот отказался продавать земельный участок (это не «большие» разборки — это сраный дачный участок для куста крыжовника и пенька).

И это так будет всегда. В «мирное» время». Которое гарантируют Одессе нацисты.

Это так… Гм-м-м… Каждый день так. Ты не застрахован от того, что завтра твой дом (квартиру, гараж) не захочет купить очередной контуженный (или все-таки осознанный) нацист.