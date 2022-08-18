Будни оккупации: Одесские школы полностью отказались от русского языка

Новости Украины

1 сентября актуально и на Украине, продлившей военное положение . Ну а второй после безопасности (многие родители боятся отпускать детей в школы) вопрос — это русский язык. В связи с чем начальник одесского департамента образования Елена Буйневич провела целый брифинг.

Прежде чем я ее процитирую, напомню, что, согласно очередной части мовного закона, вступившей в силу в июле, учитель, даже случайно перешедший на русский язык, вмиг будет уволен и оштрафован, а то и чего похуже. Добавим сюда и полностью исключенную из программы русскую литературу (зато в школах уже несколько лет «Гарри Поттера» изучают).

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«Есть государственные и министерские программы и государственный учебный план. Учебные планы выбирает школа. Есть учебные планы, где русский язык прописан в инвариантной (неизменной — Ред.) составляющей — такой язык есть в расписании, а есть планы, где он возможен как факультатив — если его выбирают родители», — пояснила чиновница.

Но тут — ремарка. Прекрасно помню, как 10 лет назад, подавая документы в школу, мы с женой действительно писали заявление «Просим зачислить ребенка в класс с русским языком обучения». Причем, нас таких было настолько много, что пришлось создавать дополнительный русский класс. Только с тех пор, особенно после госпереворота 14-го, нас больше никто ни о чем не спрашивал, а часы русского языка урезались от полугодия к полугодию. А с 24 февраля даже жалкие два часа в неделю — на русский и подобие литературы — и те отменили.

Но давайте дальше послушаем Буйневич: «Сто процентов одесских школ выбрали план, где русского языка нет в инвариантной части — он возможен как факультатив, если об этом скажут родители».

И вот теперь, внимание — а скажут ли об этом родители? Конечно, нет. Во-первых, потому что их не спросят. Во-вторых, глядя, как собираются валить памятники Пушкину и сносить основательницу Одессы Екатерину II, они и не решатся. В-третьих, как чудесно расширится база СБУ, если какие-то инопланетяне на этот смелый поступок все же решатся. Правда, по словам Буйневич, таких все равно нет.

В связи с чем вопрос: зачем вообще понадобилось поднимать эту тему, если все уже и так было решено в конце февраля, а учителей русского языка стали массово увольнять с работы? Или чтобы опять в Россию плюнуть («ну ударь меня, ну ударь!»), или поиздеваться — вроде того, как лекцию о вреде здорового питания в концлагере прочитать.