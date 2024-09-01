Будни укро-ветеранов: Под Одессой обезьян с гранатой взорвал троих людей

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Обилие обезьян с гранатами на улицах пока еще украинских городов — дело-то привычное. Норма, когда обезьяны заходят в магазины, набирают полные пакеты продуктов и уходят, не расплачиваясь, потому что у них оружие. Норма, когда какое-то мурло бьет костылем пенсионеров, прогоняя их с сидячих мест в транспорте, потому что у них оружие. Гранаты (за ненадобностью?) обезьяны иногда выбрасывают в мусорные контейнеры, «случайно» оставляют где угодно — на остановках и детских площадках. Дарят друг другу, подрываются (хорошо, если без мирняка)…

Помнится, мы во дворе в детстве Шапокляк насмотрелись и тоже кошельки на ниточки привязывали. Думаю, скоро местные дети так с гранатами играть будут.

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Вернувшаяся с войны шваль, особенно с какими-нибудь татуировками на лбу — бандерами да тризубами — она же неприкосновенна, ее оправдывают даже за тяжкие преступления. Поэтому так странно, что «патриотическая общественность» внезапно взвыла из-за типичной бытовой ситуации под Одессой — ну, как семечкой же плюнуть.

Дело произошло в селе Великодолинское. Там компания граждан, двое мужчин и женщина, что-то отмечала в гараже.

Как мотылек на свет к ним прилетел еще один гражданин и метнул внутрь гаража гранату. Результат: компания отправилась в больницу и неизвестно, выживет ли еще, во всяком случае, полным составом.

Полицейские сообщили:

«С места происшествия к правонарушителю привела служебная собака. Им оказался 41-летний местный житель в нетрезвом состоянии… Произошел взрыв. Мотив преступления устанавливается».

Ну и далее там понятно — задержание и несколько уголовных статей, попахивающих пожизненным заключением.

Вот только в полиции умолчали о том, что обезьяном с гранатой оказался военный. Как сообщили его односельчане в местных тг-каналах, по причине многократных контузий он был списан из армии, безбожно бухал, а в состоянии алкогольных психозов страдал некой манией. Из комментариев:

«У него появлялась навязчивая идея побороть всех наркоманов, чтобы те не подсадили на наркотики его трех дочерей».

Правда, как следует из тех же комментариев, когда обезьян пил, то наркоманов видел в каждом встречном, и с гранатами неоднократно гулял. Полиция, правда, не реагировала.

Ой, ладно — «ачотакова»? По украинским стандартам.

Но «патриоты» почему воют?! Мол, беспредел, опасность, «как таких в люди пускают?!»… Блин, «патриоты», а вас как?

Нельзя забывать и о том, что именно из-за их скаканий на Тот свет отправилось огромное количество ни в чем неповинных и не скакавших по майданам людей. И я даже не про войну…