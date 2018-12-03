Будни военного положения: Украинцев готовят к ещё большему упадку экономики

03.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Отсутствие инвестиций из-за введения военного положения в 10 областях Украины сильно скажется на экономическом положении страны в первом квартале 2019 года.

Об этом в эфире канала «NewsOne» заявил политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что на продуктовом рынке нет паники, свидетельствует о том, что население уже совершенно не верит тому, что говорит власть, и тому, что делает. Потому население само по себе, а власть – сама по себе. Что касаемо угроз. Они в основном связаны с ухудшением платёжеспособного баланса в связи с тем, что в страну будет поступать меньше валюты. Во время военного положения никто никакие внешнеэкономические контракты не подписывает, а если и подписывает, то на наиболее плохих условиях.

Даже по тем контрактам, которые были, можно сказать, что платежи изменяются не в пользу украинских предпринимателей. То есть, если они сейчас покупают товар, то вынуждены отдавать 100% предоплату, и, соответственно, никто сюда не даёт предоплаты и инвестиций», – отметил эксперт.

По его мнению, военное положение – это форс-мажор по своим юридическим и финансовым обязательствам.

«Никто не хочет так рисковать. Опять же, остановились инвестиционные вещи. Инвесторы, которые думали вкладывать деньги в собственное производство, они тоже берут паузу, и скорее всего, будут выводить дивиденды в конце года и так далее. То есть, этот месяц повлияет на параметры макроэкономики на весь первый квартал следующего года. Параметры будут хуже, чем если бы военного положения не было», – заявил Степанюк.