Будьте бдительны, готовится измена! – Сивков
Сохранившиеся в России у власти либералы, ностальгирующие по «святым 90-м», готовят заключение мирных соглашений с Украиной на нынешних позициях.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что сегодня происходит, мне очень сильно напоминает события середины 90-х годов, когда точно так же, всякий раз, когда Россия стояла на пороге уничтожения бандитов из Чечни, начинались переговоры, остановка военных действий. И все это говорилось под лозунгами необходимости прекращения кровопролития и разговоров о том, что якобы наша армия не может этого сделать…
Генералы сегодня, фронтовики отчетливо понимают, что вина за закулисные игры политиканов будет возложена на Верховного, как тогда на Ельцина и на армию. Если тогда Ельцин, виновный в развале страны, законченный негодяй и мерзавец, который уничтожал Вооруженные силы, конечно, не получил бы поддержку армии, то сейчас может произойти все, что угодно.
Как тогда у Ельцина вокруг были деятели, подобные Березовскому, так и сейчас такие люди пока еще, к сожалению, продолжают оставаться во власти», – сказал эксперт.
«Остановка военных действий и переговоры закончатся не просто каким-то там миром, это закончится очень серьезными последствиями для внутриполитической ситуации страны. Я не знаю, хорошо это или плохо, но я точно знаю, что та часть высшей бюрократии, которая продалась Западу и которая жаждет вернуть все, как было в 90-е, она постарается убрать действующего президента.
И разговоры о том, что уже армия не может, пока еще кулуарные, что армия не может наступать, я слышал буквально вчера-позавчера, причем, от очень серьезных и влиятельных людей. Понятно, эти люди не имеют никакого представления о том, какое состояние у нашей армии и что она может, а что не может, но установка на это говорит о том, что они готовят морально-психологическую почву под сдачу Украины и под обвинение в этом Вооруженных сил…
Я еще раз обращаю внимание наших граждан – будьте бдительны, готовится измена», – заявил Сивков.
Спасибо!
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