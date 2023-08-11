Будьте бдительны, готовится измена! – Сивков

Сохранившиеся в России у власти либералы, ностальгирующие по «святым 90-м», готовят заключение мирных соглашений с Украиной на нынешних позициях.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«То, что сегодня происходит, мне очень сильно напоминает события середины 90-х годов, когда точно так же, всякий раз, когда Россия стояла на пороге уничтожения бандитов из Чечни, начинались переговоры, остановка военных действий. И все это говорилось под лозунгами необходимости прекращения кровопролития и разговоров о том, что якобы наша армия не может этого сделать…

Генералы сегодня, фронтовики отчетливо понимают, что вина за закулисные игры политиканов будет возложена на Верховного, как тогда на Ельцина и на армию. Если тогда Ельцин, виновный в развале страны, законченный негодяй и мерзавец, который уничтожал Вооруженные силы, конечно, не получил бы поддержку армии, то сейчас может произойти все, что угодно.

Как тогда у Ельцина вокруг были деятели, подобные Березовскому, так и сейчас такие люди пока еще, к сожалению, продолжают оставаться во власти», – сказал эксперт.