31.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Россия, СБУ, социальные сети, Украина
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«Будьте осторожны!» – эксперт рассказал, как СБУ работает в соцсетях


С 2014 года огромное количество людей с неугодными Киеву взглядами пострадали из-за действий СБУ, у которой есть возможность читать переписку любого человека в соцсетях и мессенджерах, а также установить его реальные данные, вплоть до местоположения.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сообщения в мессенджерах с помощью американских коллег читаются. Сообщения в социальных сетях, это в «Одноклассниках» и «Вконтакте», тут СБУ пошла по другому пути – они сами регистрируют какие-то аккаутны, заходят в пророссийские и проукраинские группы, втираются там в доверие, и перехватывают там права администратора этой группы.

Масса людей за 2014-2017 года, да и сейчас каждый месяц СБУ отчитываются за то, что разоблачен человек, который в соцсетях призывал к Русскому миру.

Вот есть группа, например «Мы русские, с нами Бог», я с потолка взял. И сотрудники СБУ, департамент компьютерной и информационной безопасности, перехватили права администратора в этой группе, и дальше всё – они устанавливают, кто в этой группе, вычисляют их реальное физическое местоположение, и всё, готово уголовное дело – прекрасный показатель.


С Facebook тяжелее, но, насколько я знаю, американские коллеги помогают. Не сплошным потоком, а по целевым запросам – да. Будьте осторожны», – призвал экс-офицер СБУ.

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