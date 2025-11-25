«Будьте осторожны» – по России появляется замаскированная взрывчатка

Украинские террористы в разных регионах России разбрасывают замаскированные мины, нацеленные на гражданское население. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Красногорске произошла трагедия – мальчик поднял несколько купюр, а они оказались камуфлированным взрывным устройством. Будьте осторожны, ничего не поднимайте – там может быть скрыто взрывное устройство», – сказал ведущий.

«В Донецке до сих пор есть «лепестки», они вообще могут лежать вечно. Я в Афганистане в 2011 году видел до сих пор заминированные тропы. Они должны быть с самоликвидацией, но ни Украина, ни Россия эту конвенцию не подписали.

Это новая кровавая тема, которую братья-украинцы нашли. Они всегда любили мины-ловушки. Мне лично чуть не оторвало руки в бункере под «Азовсталью». Меня сапёр спас.

Этой весной в Красногоровке я нашёл шикарную лошадь-качалку, а к полозьям были примотаны две толовые шашки, детонатор и какой-то привод. Вот что нужно иметь в голове, чтобы заминировать детскую игрушку? Мрази конченые», – сказал Стешин.

«Глобально они рассчитывают на панику, не знаю, чего ещё они хотят добиться. Возможен ещё другой подход – они уничтожают живую силу противника всеми возможными способами. И для них противник что гражданские, что дети, что солдаты – разницы никакой», – подытожил он.

