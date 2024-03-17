«Будто слизью покрыто» – солисты «Би-2» униженно жали руки Тихановской

Елена Острякова.  
17.03.2024 13:52
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Проституция


«Лева» и «Шура» из группы «Би-2» (Егор Борник и Александр Уман) неожиданно вспомнили о том, что они белорусы, но в несколько извращенной форме.

Свой концерт в Вильнюсе они решили посвятить беглым змагарам и пригласили на него самопровозглашенную «президентку Беларуси» Светлану Тихановскую с ее советником Франаком Вячоркой.

«Лева» и «Шура» из группы «Би-2» (Егор Борник и Александр Уман) неожиданно вспомнили о...

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Перед концертом «Лева» и «Шура» униженно жали руки «Свете» и называли ее «госпожой президентом» (странно, что не использовали феминитива).

Музыканты пообещали «после победы» дать бесплатный концерт в Минске «тысяч на 200».

Во время их выступления  в зале развевался бело-красный флаг белорусской оппозиции (исторически – символика гитлеровских коллаборационистов).

Днем позже в Варшаве Би-2 пришлось петь песню «Мой рок-н-ролл» с солисткой  белорусской группы NaviBand Ксенией Жук, сбежавшей с родины. Народная артистка РФ Юлия Чичерина, под которую писалась эта песня, выступать с предателями, финансирующими ВСУ, явно бы отказалась.

«Падение звёзд на наших глазах. От стадионов, фестивалей, концертов с оркестром МВД до «госпожа президент» в адрес надувной куклы Тихановской. Что-то так это все смотрится, будто слизью покрыто», – написал в своем тг-канале корреспондент RT Константин Придыбайло.

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