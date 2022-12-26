Будущая численность группировки ВС РФ поражает воображение – Илларионов

То, что происходило на поле боя в последние 10 месяцев, может показаться разминкой, по сравнению с тем, на что будут способны увеличившие личный состав в разы ВС РФ в будущем.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил бывший экономический советник президента РФ, а ныне яростный критик Кремля Андрей Илларионов, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы видим признаки осуществления той самой полномасштабной войны по завоеванию всей территории Украины. Эти признаки свидетельствуют не о дилетантском подходе к этому делу, а к совершенно серьёзному, мы видим признаки профессионального, очень серьёзного процесса подготовки этих действий. Это признаки очень серьёзной войны, это признаки новой стадии войны, которая будет более серьёзной, чем то, что мы видели последние 10 месяцев. По этому поводу эфиры украинских СМИ заполнены очень часто шапкозакидательскими заявлениями о том, что либо уже коренной перелом произошёл, либо мы уже победили. Вы помните все эти комментарии, что до декабря этого года ВСУ войдут в Крым? Можно много продолжать этих прогнозов, которые прозвучали за эти 10 месяцев. Цена им – понятно какая», – сказал Илларионов.

«До полутора миллионов увеличилась российская армия. До этого она насчитывала миллион 300 тысяч. Я так понимаю, что сухопутных войск из всего этого числа около 400 тысяч насчитывалось. Как вы считаете, что мобилизованных будет полтора миллиона людей, как эта ситуация повлияет на ситуацию в России?», – спросила ведущая.

Либерал ответил, что русские могут привлечь к боевым действиям 600-700 тысяч человек, минимум, а «на самом деле – больше».

«По сравнению с той численностью группировки, которая была брошена в боевые действия 24-го февраля, адекватная оценка – это до 220 тысяч человек, мы видим, что это увеличение в 2,5 – 3 раза. Я даю вам представление о том, что может происходить. Мы говорим о полутора миллионах, но кто сказал, что они на этом остановятся? Помните весной этого года, когда некоторые украинские коллеги, в том числе в вашем эфире, говорили – откуда у них там силы, выгребают последние, скребут по сусекам. На все эти комментарии, которые и вы воспроизводили, я вам отвечал – подождите, а если они проведут мобилизацию? Мобилизация – это болезненно, это трудно, сложно, но а если они всё-таки проведут? Сейчас они провели первую мобилизацию. По официальным данным, они говорят, призвали 300 тысяч человек. По неофициальным – призвали больше. А если они запустят этот процесс и будут призывать по 300 тысяч человек, каждые 3 месяца, увеличивая, минимум, вооружённые силы на 1,2 миллиона военнослужащих ежегодно? Потенциал позволяет. По крайней мере, по данным Military Balance, численность потенциального мобилизационного резерва составляет 18 миллионов человек, даже если мы снизим эту численность в половину, то это получается достаточно внушительная группировка», – добавил Илларионов.