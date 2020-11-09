Будущее Америки определят проигравшие

09.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В Соединенных Штатах формируются новые политические силы, которые придут на смену традиционным партиям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет эксперт Института Кеннана Игорь Зевелев (Вашингтон).

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«Парадокс прошедших американских выборов в том, что за проигравшим будущее, а за выигравшим — прошлое. Дональд Трамп открыл новую Америку, которой до него не существовало на политической карте. И Джо Байдену, провозгласившему своим лозунгом «возвращение к нормальности», а по сути, стремящемуся вернуться в прошлое, эту Америку уже не закрыть», – пишет Зевелев.

По его словам, даже если Трамп навсегда уйдет с политической сцены, трампизм останется, поскольку нынешнему президенту удалось позиционировать себя как защитника рабочего класса — в первую очередь его белых представителей из поселков и небольших городов, так и бизнеса, снизив корпоративные налоги и частично дерегулировав экономику.

Автор обращает внимание, что даже проигрывая, Трамп получает на выборах 2020 года больше голосов, чем четыре года назад.

«Со стороны демократов же будет большой ошибкой игнорировать феномен трампизма, считая его временным помутнением коллективного рассудка американцев», – считает эксперт.

Он также пишет, что демократ Берни Сандерс, уже второй раз сошедший с президентской гонки на стадии праймериз, на самом деле был единственным Демпартии, привносившим в американскую политику новые мотивы, которые в будущем будут звучать все громче – гарантии социально-экономических прав, включая создание общенациональной системы здравоохранения, бесплатного образования, доступного жилья, и программы развития возобновляемых источников энергии.

«Трамп справа и Сандерс слева бросили вызов политическому центру и истеблишменту, но потерпели поражение. Их эстафету подхватят молодые амбициозные лидеры, не такие одиозные, как Трамп, и не такие старомодные, как Сандерс.

Республиканская и Демократическая партии пытаются как-то вписать новые силы в свои структуры, расширяя электоральные коалиции. Пока им это в целом удается, но на горизонте новые вызовы: на правом фланге активизируются экстремисты, а на левом формируется новая идеология, базирующаяся на политике идентичности бесконечного числа отдельных групп: расовых, этнических, основанных на сексуальной ориентации. Для них Байден — фигура из прошлого», – резюмирует Зевелев.