Будущее Черногории: Разворот от НАТО в сторону Сербии и России в ближайшее время невозможен

Насколько реальны угрозы диктатора Черногории Мило Джукановича снести нынешнее правительство и взять под контроль новый Кабмин? Потеплеют ли в будущем году отношения Черногории с Сербией и Россией? Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал черногорский политический обозреватель Игорь Дамьянович, один из организаторов местного отделения акции «Бессмертный полк».

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

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П.Н.: В интервью государственному хорватскому телеканалу президент Черногории Мило Джуканович, по сути, анонсировал снос правительства Здравко Кривокапича. На ваш взгляд, возможен ли такой сценарий, равно как и возвращение власти партии Джукановича – националистической Демократической партии социалистов?

И.Д.: Черногория – страна, где возможно абсолютно все. С другой стороны Джуканович – это такой человек, к словам которого не следует относиться серьезно. Что касается будущего Черногории, которая как общество политически разделено на много политических фракций, что находит отражение и в нашем парламенте, при этом сама страна маленькая, политическая система в ней нестабильна, и при всем при этом то, какое у нее будет политическое будущее, каким будет новое правительство, решать будут на Западе. В целом, вся политика нашего правительства испытывает колоссальное влияние Запада.

Можно ли считать, что сербский Демократический фронт также приложил руку к нынешнему политическому кризису в стране? Мотивацию сербских политиков понять можно – союзники по коалиции не допустили их к власти, с другой стороны, после свержения Кривокапича их к ней тоже вряд ли допустят, но может снова стать гораздо хуже.

Смотрите, Демократический фронт – это самостоятельная политическая сила. Именно он в свое время назначил Кривокапича лидером предвыборного блока. Но уже во время предвыборной кампании между ними пробежала черная кошка. А после выборов это конфликт разгорелся с новой силой. Да, партия не имеет ни одного места в правительстве.

При этом Кривокапич неоднократно намекал, что допустить во власть ДФ ему не дает Вашингтон, да и сами американцы, не стесняясь, заявляли представителям черногорского правительства, что представителей сербов в их кабинете быть не должно.

Что сейчас, что во времена Джукановича – это была такая своего рода идеология – не подпускать сербов к власти, при максимальном влиянии Запада на политику нашего государства. В свою очередь, да, Демократический фронт разочаровался в Кривокапиче, как в политическом партнере, с другой – он не предпринимает никаких шагов для дестабилизации политической обстановки, для смены существующего правительства. И за нынешним кризисом все-таки стоит ДПС.

Вот что любопытно: неоднократно от европейских политиков высокого уровня раздавались слова поддержки партии URA и ее лидера Дритана Абазовича. А главная сербофобка Европарламента Виола фон Крамонг напрямую призвала поставить эту партию и ее лидера во главе нового черногорского кабинета. Чем эта политическая сила так привлекательна для Запада?

Те структуры, что стоят за Абазовичем и его партией, имеют поддержку Запада. Потому и нет ничего удивительного, что и он сам имеет поддержку Запада. В свою очередь он сам и его политическая сила изначально готовы продвигать и исполнять политику Запада.

Что любопытно, один из видных функционеров его партии URA – Илир Харашани, тоже, как и Абазович – этнический албанец, анонсировал сговор неких политических сил по формированию нового Кабинета, в котором, по его словам, этническим албанцам достанется два министерства плюс пост премьер-министра….

По нашим законам все граждане Черногории имею равные права. И если большинство депутатов Скупщины изберут албанца премьер-министром – это нормально. И не спорно. Спорна та политика, которую он может проводить.

Это понятно, но ведь Харашани – представитель партии, лидером которой является Дритан Абазович – этнический албанец, сам сознательно выпячивает албанский фактор. Причем, ладно бы это была Северная Македония, где албанцев – около 25% населения, но речь идет о Черногории, где албанцев всего около 5%.

Мы знаем, что в Черногории сербов намного больше, чем албанцев, и если бы кто-то из сербских политиков заявил, что серб должен быть премьер-министром, то при бывшем правительстве Джукановича к этому отнесли бы как криминальному заявлению, акту агрессии против государства. Повторюсь, никакой особой проблемы в том, что этнический албанец стал бы премьер-министром Черногории, каким-либо иным государственным деятелем, нет. Все зависит от того, насколько он готов проводить политику на благо государства и общества.

Если все-таки нынешний Кабинет в начале следующего года не устоит, каким, на ваш взгляд, будет будущее Здравко Кривокапича – останется ли он в политике, или вернется к преподавательской деятельности? Ведь, по сути, неудача будет означать лишь то, что он просто не сумел воспользоваться тем огромным кредитом народного доверия, которое получил на выборах 30 августа 2020 года.

Я был его советником в ходе предвыборной кампании, но потом мы где-то год не общались, и я не могу теперь сказать, продолжит ли он в таких обстоятельствах политическую деятельность или нет. На него просто сделали ставку, как на человека, который должен сохранить баланс между интересами нашего общества и запросами Запада, но он абсолютно прогнулся перед западными интересами, и теперь ситуация дошла до того, что прозападная партия URA, входящая в правительственную коалицию, может выбросить его за ненадобностью.

При подобной политической нестабильности в Черногории возможно ли сделать прогноз насчет того, какова будет политика страны в будущем в отношении Сербии и России?

Если говорить об отношениях с Россией и Сербией, то тут правительство Кривокапича неспособно принести что-то новое. В свое время министр иностранных дел этого кабинета Джордже Радулович неоднократно заявлял о том, что нынешнее правительство продолжит внешнюю политику режима Мило Джукановича. И если кабинет Кривокапича останется, то я в этом отношении никак не могу быть оптимистом.

Впрочем, у меня нет оптимизма насчет того, что запрос черногорского общества на хорошие отношения с Сербией и Россией будет удовлетворен и в том случае, если это правительство уйдет.