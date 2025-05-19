Будущее контракта по «Силе Сибири-2»: китайцы дозревают с помощью США

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Контракт с Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» может быть заключен осенью этого года.

Об этом главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил в интервью «Новым Известиям», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что нам предстоят в ближайшие несколько месяцев достаточно сложные и тяжелые переговоры с китайской стороной. Но предполагаю, что в случае успешного завершения этих коммерческих переговоров мы можем услышать о подписании контракта на поставку газа по «Силе Сибири — 2» уже этой осенью. В сентябре запланирован ответный визит Владимира Путина в Китай. И этот визит может дать старт практической реализации этого многострадального проекта», – сказал Громов.

По его словам, дело сдвинулось с мертвой точки после недавней встречи российского и китайского лидеров в Москве на праздновании Дня Победы.

Предыдущие два года ситуация была фактически замороженной по инициативе китайской стороны, поскольку стороны не договорились о цене на газ. Китай требовал более чем двукратного снижения уровня цены поставки российского газа относительно цены поставки по «Силе Сибири-1». Это вынудило Россию прорабатывать альтернативные варианты дополнительных поставок транзитом через Казахстан.

Однако с февраля этого года КНР полностью прекратила закупки американского СПГ. Эксперты полагают, что Китай уже не вернется к полноценным закупкам американских энергоносителей для своих нужд, за исключением тех покупок, которые уже зафиксированы в долгосрочных контрактах.

РФ рассчитывает поставлять по «Силе Сибири-2» не менее 50 миллиардов кубометров. Ресурсной базой для этого газопровода являются месторождения Ямала, откуда газ до сих пор поставлялся в Европу.