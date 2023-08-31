Будущее Прибалтики – это фундаментальное и тотальное безлюдье – Евстафьев

Будущее Европы уже предрешено последним расширением БРИКС и его грядущим расширением. Европа возвращается в свое естественное состояние – тоталитаризм.

Такой прогноз в эфире «Крым 24» сделал кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По Европе проще всего говорить, потому что там примерно понятны тенденции. Эти тенденции были, что называется, залиты в гранит последним расширением БРИКС. Если посмотреть на карту того, как расширился БРИКС и какие, кстати говоря, там кандидаты второй волны на расширение, то уже очевидно, что Европа вновь становится полуостровом, а не вселенной, не цивилизацией, как она была ещё недавно, а полуостровом, который начинает внутри разрываться очень разными экономическими интересами», – отметил он.

По прогнозам эксперта, Евросюз неизбежно придет к своему концу, о чем уже открыто говорят в Европе.

«Обращу внимание, что тут всеобщий любимец публики Макрон, а любое его высказывание привлекает внимание отечественной и зарубежной публики, выдвинул мысль о том, что европейскому союзу давно пора реформироваться и произнес уже известную фразу: Европа разных скоростей. Вот она и будет Европой разных скоростей на задворках главных экономических процессов, возможно, в центре экономических процессов будет так называемое северо-восточное средиземноморье. Но от этого никому ничего хорошего не будет. При этом совершенно очевидно, что в большей части стран, если не во всех, может быть уцелеют «рожки» – это вот, Скандинавия, и ножки – это Пиренеи, Испания, Португалия, но во всём остальном мы видим чёткое нарастание тоталитарных тенденций. Европа возвращается вот, к своему естеству», – считает Евстафьев.

Прибалтику, как скакнувшую в ЕС первой после распада СССР, ждет незавидная участь – Европе будет нечем поддерживать русофобский смысл существования трех прибалтийских стран, а для России это уже «отравленное мясо».

«Будущее Прибалтики будет великим, но безлюдным. Потому что Прибалтика – эта отравленное мясо, которое Россию пытаются заставить съесть. Россия должна это отравленное мясо Прибалтики съесть, она должна восстановить против себя окончательно весь мир, потому что больше, как выясняется, эта Прибалтика не нужна никому. Я же помню, как начиналась эта прибалтийская «незалежность» – она начиналась с того, что все, и в том числе люди, которые боролись против национализма в Прибалтике, были абсолютно уверены, что из Прибалтики Запад сделает витрину. Вот – разобьётся в лепёшку, но сделает витрину. На сегодняшний день, если это и витрина, то разбитая. И главное, что в этой витрине – никого нет, а в магазине, к которому пристроена это витрина, уже нет ни товаров, ни людей, ни покупателей. Поэтому будущее Прибалтики – это безлюдье», – уверен Евстафьев.

По его мнению, Прибалтика могла долгое время оставаться в зоне интересов ЕС и РФ и получать бонусы от своего географического положения. Но уверенность в том, что Евросоюз сделает их счастливыми, сгубила бывшие союзные республики.

«На любую хитрость найдётся своя внутренняя глупость. Потому что можно было найти тысячу возможностей, чтобы сосать двух маток – и Европейский союз, и Россию. Главное, что не поняли прибалтийские элиты – это такие два очень простых момента. Их не поняли не только прибалтийские элиты, просто прибалтийские вошли в эту воронку раньше, и мы видим этот результат. Первое, что витрина всегда при ком-то или причём-то, при какой-то другой силе. Как только эта сила теряет интерес к этой витрине, от этой витрины быстро не остаётся ничего. И второе – если ты уж решил работать витриной, то ни при каких условиях не должен ссориться с теми, кто живёт на другой стороне улицы, на которую выходит витрина», – подчеркнул политолог.

«Эта русофобия для прибалтийских государств была геополитически, ну ладно, бог с ним, с политикой, это уже наука, геоэкономически не выгодна. Геоэкономически прибалтийская витрина выходила не на Европу, а на Россию. И вот этого прибалтийские лимитрофы не поняли, что это витрина не для Европы – это витрина для России. И вот здесь, конечно, это не только они, довели русофобию до предельных черт, а потом, значит, вот эта знаменитая фраза некоторых наших соседей, а нас за шо? Поэтому будущее Прибалтики фундаментально, и заметьте, как она очень лихо и почти незаметно из Балтии вновь стала даже в интерпретациях западных оппонентов опять Прибалтикой. Это опять при чём-то, это опять не самостоятельно, и это очень забавно», – заключил эксперт.