Будущее трубы в обход Украины: В Москве излучают оптимизм

21.12.2018, Москва-Брюссель, Владимир Гладков

Газопроводы в обход Украины будут достроены. Об этом во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Брюссель заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё-таки у германского правительства и, тем более, бизнеса достаточно здравого смысла, чтобы учитывать, в первую очередь, свои объективные интересы, поэтому я с достаточным оптимизмом смотрю на будущий проект «Северный поток-2», – сказал Чижов.

«Как известно, «Турецкий поток» представляет собой две трубы, которые идут параллельно по дну Чёрного моря и выходят на берег территории Турции. Одна труба будет использована для покрытия нужд самой Турции, в первую очередь её европейского куска, где находится Стамбул. Вторая труба предназначена для дальнейшего экспорта в страны ЕС», – также отметил постпред.

«Вклад России в обеспечение энергобезопасности Европы является достаточно заметным, и попытки представить это как использование энергетики в политических целях исходят как раз от тех, кто занимается этим сам», – добавил дипломат.