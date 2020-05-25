Будущее украинской экономики ставится все более мрачным

25.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украину ждет дальнейшее падение экономики и ухудшение уровня жизни населения.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил эксперт «альтернативного правительства» Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, экономические результаты карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, будут видны примерно через полгода.

«Мы еще не видим весь эффект, потому что это достаточно протяженная история, инерционная, она будет бить еще дальше. Мы в самом начале результатов экономических того, что произошло… Полгода, не меньше. Остановить очень легко, а запустить заново… Смотрите, с авиакомпаниями самый яркий пример, он просто показательный.

Остановить можно – не проблема. Расконсервировать самолет, запустить эту историю заново – это же все деньги. Я думаю, что в любом виде бизнеса такая же история», – заявил Землянский.

Он подчеркнул, что впереди – падение уровня жизни украинцев.

«Оно будет, мы же это ощущаем на себе, видим каждый день по ценникам, по прочим вещам. Более того, оно будет усугубляться и объективными факторами. Та же самая тарифная проблематика снова станет на повестке дня. Просто из-за карантина о ней забыли, никто об этом не говорил, а, вот, уже звучат звоночки, уже МВФ снова приветы нам передает. К сожалению, наше с вами экономическое положение, рядовых украинцев, будет только ухудшаться. И с точки зрения зарплат, и с точки зрения тех цен и тарифов, которые придется заплатить», – резюмировал Землнский.