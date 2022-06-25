Будущее Украины. Истощенная экономика и масштабный инфраструктурный кризис

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Новости Украины

Четыре месяца длится война на Украине. Страна стала полем сражения между Западом и Востоком – с одной стороны союзники Киева – США и Европа, с другой – Россия и Китай. Да, именно Китай, который мог бы стать долгосрочным партнером Украины, если бы не афера офиса президента с акциями ПАО «Мотор Сич». Стоит добавить, что в начале 2022 года китайские инвесторы подали в Гаагский арбитражный суд против Киева иск с требованиями возмещения $4,5 млрд за нарушение инвестиционного соглашения. Решение по иску ожидается в следующем году, однако его исполнение будет невозможно по причине ожидаемой финансовой несостоятельности Украины.

Ежемесячно наиболее авторитетные финансовые институты приходят к выводу о катастрофическом падении экономики Украины на 35-45 процентов, делая оговорку, что масштабы этого сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны.

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«Масштабы гуманитарного кризиса, вызванного войной, потрясающие. Российское вторжение наносит массивный удар по экономике Украины, и приводит к масштабному разрушению инфраструктуры», – сообщает Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии.

Даже если сегодня война прекратится, кризиса в украинской экономике избежать не удастся. Для простого гражданина это значит безработица (бизнес вынужден будет сокращать расходы и увольнять людей), стремительное падение доходов и уровня жизни (бедность), практические полное прекращение иностранных инвестиций, т.е. создаваться новые рабочие места не будут (по причине высоких рисков, в том числе из-за коррупции и преступности).

Страну ожидает долгосрочный послевоенный восстановительный период. На практике 2014-2015 годов это время характеризуется всплеском криминала и беззакония, на фоне вседозволенности чиновничьего аппарата.

Офис президента и правительство Украины в авральном режиме латает дыры в экономике за счет получения новых международных кредитов, продажи зерна «под ноль», что происходит на фоне сокращения посевных площадей и отсутствия белорусских удобрений, поставки которых были заблокированы в начале 2022 года по причине ссоры с Минском (можно ожидать еще и продовольственный кризис).

Однако международная финансовая помощь истощается и в ближайшее время полностью прекратится. Странам Европы, да и США требуются ресурсы для борьбы с инфляцией и поддержки собственных экономик. Плюс европейские страны начинают постепенно выдавливать украинских беженцев, которые вынуждены возвращаться в Украину, пополняя протестный электорат, если конечно не окажутся на фронте.

Вместе с тем, несмотря на 7 пакетов санкций, Россия продолжает торговать с Европой и странами Азиатского региона, получая сверхдоходы от возросшей цены на нефтегазовые ресурсы. Надежды Брюсселя и Киева, что блокада российской экономики заставит Москву отказаться от своих планов по Украине не достигли успехов. Вооруженные силы РФ продолжают бомбить промышленные объекты с возросшей интенсивностью, ввергая Украину буквально в «каменный век» – на экономический уровень Сирии, Афганистана и Ливии.

К сожалению, сладкая пилюля в виде кандидата в члены Европейского союза, которую буквально вымолил президент Украины Владимир Зеленский у прагматичных политиков Брюсселя и Вашингтона, не принесет простому украинскому народу ровным счетом ничего.

Данный статус не предполагает какой-либо экономической помощи, а несет в себе лишь одни обязанности. Но на Банковой думают иначе. По телевизору показывают «красивую картинку», а приближающуюся экономическую катастрофу спишем на Россию и неудачи прошлой власти.