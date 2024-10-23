Глава Пентагона Ллойд Остин накануне побывал в Киеве, чтобы в преддверии выборов в США продемонстрировать поддержку Украины и обсудить потребности Украины в оружии. Однако у Зеленского скорее просматривается иная потребность: в ещё одной Украине, особенно в таком же количестве украинцев.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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…Все эти визиты, последний евротур Зеленского по ЕС после провального Раммштайна и другие жесты доброй воли со стороны западных политиков скорее похожи на демонстрацию поддержки Зеленского, чем на поддержку самих украинцев. Ведь уже анонсирована помощь в размере $400 млн. Но на военные нужды, а не нужды граждан.

Для Запада на Украине существует только два актива: война и Зеленский, который как раз и обеспечивает войну с Россией. Впрочем, для хозяев Зеленского не так и важно, кто будет посредником обеспечивающим войну. Зеленский или кто-то другой. Главное, чтобы война продолжалась.

Когда просроченный президент исчерпает свой срок годности и для самих хозяев, то его отправят на покой. Благо Зеленский уже обзавёлся недвижимостью в Италии и в Египте. Но это если хозяева вдоволь наиграются своей игрушкой, которыми они не привыкли разбрасываться зря.

Наиболее ярких примера два: Навальный и Саакашвили. Оба вместо личных роскошных апартаментов оказались в тюрьмах собственных стран. Навальный и вовсе умер молодым во благо американских идеалов.

Кто-то может возразить, мол Зеленский заработал гораздо больше орденов и выслужился на несколько порядков выше. Но давайте не будем забывать, что в 2008 году Саакашвили тоже был западным президентом войны. Но несмотря на это съев собственный галстук вынужден был бежать из Грузии и несколько лет подряд служить затычкой в каждой дырке на Украине, пока американцы не наигрались им вдоволь и не выбросили на медийную помойку, чтобы тот исправно играл роль пострадавшего от политических репрессий.

Поэтому не стоит думать, что Зеленского ждёт светлое будущее. Скорее всего он точно также будет гнить в тюрьме, пока по примеру Саакашвили не превратиться в спичку и не ступит на путь “мученика” из подмосковья.

Это всё, что нужно знать о дружбе и о договорах с американцами, которые, лишь начав свой путь в истории прошлого века, отличились выводом своих режимов из стран Латинской Америки, где после их порядков оставались многочисленные ставленники США, судьба которых после ухода янки была ещё печальней, чем у Навального и Саакашвили.

После Гаити, Никарагуа и Кубы американцы с позором покинули и Вьетнам, где власти США оставили мучительно умирать тысячи своих сторонников. После этого в странах Ближнего Востока начался парад смены проамериканских режимов, где США по-прежнему не изменяли себе и бросали на произвол тысячи своих сторонников. Наверняка все помнят последнее бегство американцев из Афганистана, когда из летящих самолётов выпадали “друзья” западного режима. Хотя несколько лет до этого каждый президент США говорил, что “люди Афганистана никогда не останутся покинутыми”.

Аналогичное отношение американцев и к другим странам. Не только к населению так называемых “банановых” государств. Практически точно такое же отношение у США и к другим развитым странам, которых на Западе принято считать единомышленниками и союзниками. Для них страну можно называть другом ровно до того момента, пока это выгодно. На деле же у современных США нет даже союзников. Есть только вассалы, которых в любой момент можно сбросить в топку мировых конфликтов и выкачать как ресурс. Поэтому не удивительно, что сегодня США присосались к ЕС и превращают экономики европейских стран в аналоги нефтяных скважин.