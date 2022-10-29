Будущего без России нет – крымско-татарский деятель
У крымско-татарского народа не может быть никакого позитивного будущего в составе Украины.
Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил экс-глава районной администрации Геническа Херсонской области, лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
По словам Ниметуллаева, с юных лет он понял, что в составе украинского государства крымские татары будут слушать лишь обещания, в то время, как российские национальные республики процветали.
«Где же наши политики 30 лет были, когда Украина абсолютно ни на один шаг для крымских татар никакого положения в положительную сторону не приняла. Сегодня говорить можно все, что хотят, а Крым был и есть российским…
Я всегда говорил, что будущего в Украине у крымских татар без России нет. Потому что видя, как жили все национальности на Кавказе, в Казани, в Башкирии, в Уфе – я это понимал, что мы должны быть с Россией. Я обосновывал это тем, что когда я понимал, что все национальности там, крымские татары с 91-го года по сегодняшний день не могли получить никакой реабилитации, Россия это сделала», – сказал общественник.
«Я также понимал, что мне было 15 лет, мы приехали в Бахчисарайский район в 67-м году, и нас украинская власть вывезла и выбросила в Новоалексеевке. Так же украинская власть, которая была при Шелесте, при Щербицком, постоянно наказывала, прописку не давала, вывозила – это же все на моих глазах было, и я понимал, что Украина никогда в жизни для крымских татар ничего не сделает. С молоком матери это ко мне приходило», – заявил Ниметуллаев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.