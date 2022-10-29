Будущего без России нет – крымско-татарский деятель

У крымско-татарского народа не может быть никакого позитивного будущего в составе Украины.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил экс-глава районной администрации Геническа Херсонской области, лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ниметуллаева, с юных лет он понял, что в составе украинского государства крымские татары будут слушать лишь обещания, в то время, как российские национальные республики процветали.

«Где же наши политики 30 лет были, когда Украина абсолютно ни на один шаг для крымских татар никакого положения в положительную сторону не приняла. Сегодня говорить можно все, что хотят, а Крым был и есть российским…

Я всегда говорил, что будущего в Украине у крымских татар без России нет. Потому что видя, как жили все национальности на Кавказе, в Казани, в Башкирии, в Уфе – я это понимал, что мы должны быть с Россией. Я обосновывал это тем, что когда я понимал, что все национальности там, крымские татары с 91-го года по сегодняшний день не могли получить никакой реабилитации, Россия это сделала», – сказал общественник.