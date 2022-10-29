Будущего без России нет – крымско-татарский деятель

29.10.2022  13:00 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

У крымско-татарского народа не может быть никакого позитивного будущего в составе Украины.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил экс-глава районной администрации Геническа Херсонской области, лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У крымско-татарского народа не может быть никакого позитивного будущего в составе Украины. Об этом...

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По словам Ниметуллаева, с юных лет он понял, что в составе украинского государства крымские татары будут слушать лишь обещания, в то время, как российские национальные республики процветали.

«Где же наши политики 30 лет были, когда Украина абсолютно ни на один шаг для крымских татар никакого положения в положительную сторону не приняла. Сегодня говорить можно все, что хотят, а Крым был и есть российским…

Я всегда говорил, что будущего в Украине у крымских татар без России нет. Потому что видя, как жили все национальности на Кавказе, в Казани, в Башкирии, в Уфе – я это понимал, что мы должны быть с Россией. Я обосновывал это тем, что когда я понимал, что все национальности там, крымские татары с 91-го года по сегодняшний день не могли получить никакой реабилитации, Россия это сделала», – сказал общественник.

«Я также понимал, что мне было 15 лет, мы приехали в Бахчисарайский район в 67-м году, и нас украинская власть вывезла и выбросила в Новоалексеевке. Так же украинская власть, которая была при Шелесте, при Щербицком, постоянно наказывала, прописку не давала, вывозила – это же все на моих глазах было, и я понимал, что Украина никогда в жизни для крымских татар ничего не сделает. С молоком матери это ко мне приходило», – заявил Ниметуллаев.

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