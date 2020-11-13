Будущий албанский премьер Северной Македонии намерен оплатить адвокатов боевикам «Армии освобождения Косово»

13.11.2020, Скопье, Алексей Топоров

Лидер албанского Демократического союза за интеграцию (DUI), входящего в правящую коалицию Северной Македонии, Али Ахмети окажет финансовую поддержку адвокатам Хащима Тачи, Кадри Весели, Реджепа Селими и Якупа Красничи.

Об этом сообщает PlusInfo, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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DUI не раскрывает, сколько денег Ахмети пожертвует на защиту бывших командиров бандитской «Армии освобождения Косово» и привлечет ли для этого своих бывших подельников из албанской «Армии Национального Освобождения», воевавшей на территории Македонии против славянского большинства.

В эфире приштинского телеканала RTK Ахмети призвал Косово мобилизовать и поддержать бывших лидеров UCK, но «не посредством заявлений и выступлений, а финансово, поскольку судебный процесс предполагает большие расходы». При этом он пообещал, что в судебном процессе будут задействованы лучшие юристы.

В сентябре этого года Али Ахмети вызвали в прокуратуру Специального суда Косово в качестве свидетеля. Сам Али Ахмети в 90-е был связан с «Армией освобождения Косово», в 2001 году стал политическим представителем так называемой «Армии Национального Освобождения», террористическими методами добивавшейся отделения албанских анклавов от Македонии.

Ахмети с боевиками «Армии Национального Освобождения»

После того, как Вашингтон и НАТО усадили стороны конфликта за стол переговоров и заставили подписать Охридское соглашение, Ахмети организовал Демократический союз за интеграцию (DUI), который со временем стал дробиться на другие албанские партии.

По итогу парламентских выборов этого года партия DUI получила 11,3% голосов и 15 мест в парламенте и образовала правящую коалицию с блоком победившего майданщика«Мы можем» (Союз демократических социалистов Македонии и партнеры) Зорана Заева, получившей 36,1% голосов и 46 мест в парламенте. Впрочем, эта коалиция создавалась трудно, поскольку Ахмети потребовал для себя ни больше, ни меньше пост номинального лидера страны – премьер-министра. И по итогам достигнутого компромисса стороны договорились, что Ахмети будет выполнять функции премьера последние сто дней работы нового кабинета.