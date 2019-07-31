Будущий депутат от “Слуги народа” со скандалом отказался говорить с журналистами из России

31.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Известный журналист и блогер Максим Бужанский, избранный депутатом от правящий партии “Слуга народа” по одному из мажоритарных округов на Днепропетровщине отказался давать интервью российским журналистам из-за того, что те, по его мнению, манипулируют зрителем, скрыв его отношение к политике РФ на Донбассе и в Крыму, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Бужанский написал на своей страничке в соцсети. Как написал он в комментариях к собственной записи, он считает “манипуляцией” подавать для российской аудитории его критическую позицию в адрес украинских националистов без одновременного указания на его отрицательное отношение к политике РФ. Таким образом, по словам Бужанского, у аудитории формируется неверное мнение о его якобы “пророссийской” позиции.

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По его словам, журналисты с российского ТВ раздобыли его телефонный номер без разрешения.

“Звонок, российский номер. Удивился, но поднимаю трубку.

– Здравствуйте, я Маргарита, канал 60 чего то там, секунд или еще чего то, мы хотели с вами поговорить.

– Где вы взяли мой номер?

– Нууу, мы хотели поговорить…

– А с чего вы решили, что я хочу с вами говорить?

– Нуууу…

Положил трубку.

Дорогие российские друзья, рад, что в результате блестящей спецоперации вы где то сперли мой номер, надеюсь, все участники остались живы- здоровы, не так, как у вас обычно. Но раз уж у нас произошло некое общение, окажите любезность. Когда называете мою фамилию, не забывайте добавить мою позицию по аннексированному вами Крыму и Донбассу. Она ж вам известна, правда, просто стесняетесь.

Всего хорошего, оставляю телефон Маргариты, она мне этого не разрешала, но ведь и я не разрешал, так что, 1-1”, – так описывает будущий депутат скандальную ситуацию на своей страничке в соцсети.

После того, как Бужанский разместил эту запись в соцсети, редакция российского телеканала пожаловалась на то, что их журналистке стали поступать из Украины звонки с угрозами.

“Сотрудник нашего гостевого отдела Маргарита позвонила новому депутату Верховной Рады Максиму Бужанскому и предложила прямое включение казалось бы адекватному человеку (Бужанский заявил, что на Украине нельзя отменять День Победы)

Что делает в ответ на приглашение этот самый Бужанский?

Правильно: выкладывает в общий доступ телефон Маргариты ‘из-за того, что Россия аннексировала украинский Крым’

Что происходит сейчас? Десятки сумасшедших людей звонят и пишут нашей Маргарите из Украины,- угрожают и оскорбляют”, – говорится в сообщении редактора программы “60 минут” Ольги Скабеевой.

Отметим для полноты картины. Максим Бужанский в самой Украине подвергается критике со стороны националистически настроенной части граждан, обвиняющих его в “ватных взглядах” и “предательстве” за его позицию относительно политики исторической памяти. В частности, на днях он заставил министра обороны Степана Полторака отчитаться о том, кто именно из высшего армейского начальства дал команду на участие военных в церемонии перезахоронения бойцов дивизии Ваффен-СС “Галиция” на западной Украине. Кроме того, Бужанский является одним из немногих ярких защитников традиционной версии событий Великой Отечественный войны в статусных украинский электронных СМИ.

Вместе с тем, резкое неприятие национализма сочетается у Бужанского со столь же резким неприятием политики руководства РФ относительно Донбасса и Крыма.