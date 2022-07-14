Будущий подсудимый Кулеба опозорился в Гааге

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Новости Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал сегодня создать специальный трибунал по событиям в стране начиная с февраля 2014 года. Все события этого периода он расценил как «агрессию» России.

Об этом он заявил, выступая в Международном уголовном суде ООН в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кулеба считает, что трибунал должен иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, «осуществляющих эффективный контроль или непосредственно управляющих политическими или военными действиями государства».

«Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание», – добавил он.

Сенатор РФ Константин Косачев обратил внимание на многочисленные юридические нонсенсы в заявлении Кулебы.

«В качестве площадки для обсуждения Украина выбрала Международный уголовный суд, Устав которого эта страна так и не ратифицировала. Только государство-участник или Совет Безопасности ООН могут передать прокурору МУС ситуацию, подпадающую под юрисдикцию этого суда», – написал Косачев в своем ТГ-канале.

Он отметил, что Россия, США, Китай, Индия также не ратифицировали устав МУС. Кроме того, МУС вообще не может привлекать к ответственности государства. Только физических лиц.

«Компетенцией на привлечение государства к международно-правовой ответственности обладает другой находящийся в Гааге орган – Международный Суд ООН. Спрашивается тогда, а причем здесь Международный уголовный суд? Думаю, что ни при чём. Просто он тоже находится в Гааге, а в комплексе эти сообщения используются украинской пропагандой как «торжество международного правосудия», хотя в действительности никакие юридические процедуры не происходят. А ещё в истории было два военных трибунала в Нюрнберге и Токио, которые создавались по праву страны-победительницы для преследования военных преступников. И вот об этих прецедентах сейчас как никогда важно помнить киевскому режиму», – заключил Косачев.