Будущий посол США в Молдове обещает разморозить конфликт в Приднестровье

30.09.2021 18:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

Кандидат в послы США в Молдове Кент Дойл Логсдон считает, что «США должны оказывать давление на Россию, требуя вывода войск и боеприпасов из Молдовы».

Об этом он заявил на онлайн-слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по утверждению его кандидатуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Урегулирование конфликта в Приднестровье остается приоритетом, США поддерживают усилия под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по защите суверенитета и территориальной целостности Молдовы, при признании особого статуса Приднестровья. Нам нужно продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по выводу войск и вывозу боеприпасов из Молдовы», – сказал Логсдон.

Он считает, что «российское вредоносное влияние и дезинформация угрожают демократическому развитию Молдовы, амбициозной программе реформ и ее европейскому курсу», и собирается «тесно сотрудничать с представителями высшего руководства, гражданским обществом и международными партнерами с целью поддержки программы демократических реформ в Молдове и повышения ее устойчивости к вредоносному влиянию и дезинформации».

Ранее он занимал должность директора управления по делам России в Госдепартаменте США, работал в посольстве США в Тбилиси, Киеве и Алма-Аты.

На этой неделе США перебросили в Молдову партию военной техники на сумму 5 миллионов долларов.

Молдавский политолог Владимир Ротарь считает, что эти вооружения будут использоваться против Приднестровья.

«Скорее всего, есть цель добиться определенного паритета с армией сепаратистского анклава в Приднестровье и находящейся там группировкой российских войск. Понятно, что молдавская армия вряд ли когда-нибудь станет мощным самостоятельным игроком – но оказывать напряжение на своем небольшом участке вполне способна», – написал Ротарь в колонке для RTA.

Он напоминает, что укрепление молдавской армии в последние годы происходит исключительно благодаря поддержке США. Они занимаются вопросами улучшения военной инфраструктуры Молдовы. Сотни тысяч долларов были вложены в модернизацию тренировочной базы в Бульбоаке, где в том числе были построены объекты «для отработки действий в условиях городской застройки». Решающий вклад делают Штаты и в приобретение нацармией военного снаряжения: с 2015 года через программу Foreign Military Financing оказывается ежегодная помощь в размере $12,75 млн. долларов.

Какое вооружение прибыло в Молдову с последней поставкой, власти страны засекретили. Это вызвало возмущение у молдавской оппозиции.

«В условиях, когда правительство заявляет, что денег на покупку тестов на коронавирус для учителей нет, мы хотели бы узнать у министра обороны, какое оборудование и в каком количестве было приобретено, а также каковы условия покупки и получения данной техники», – заявила депутат Диана Караман.

Представитель МИД РФ Алексей Зайцев заявил сегодня, что поставки американской военной техники Молдавии негативно сказываются на приднестровском урегулировании.

Вице-премьер-министр по вопросам «реинтеграции» Молдовы Владислав Кульминский недавно заявил, что приднестровский конфликт больше не является замороженным и будет разрешен в ближайшие годы.