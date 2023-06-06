«Будут атаки по всей Украине» – в Киеве ждут мести за Каховскую ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС может создать для России серьёзные неприятности на Запорожской АЭС и привести к новому витку эскалации.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это событие может быть переключателем войны – как в сторону эскалации, так и в сторону заморозки. Потому что если оно потянет за собой опустошение резервуаров ЗАЭС, то ситуация будет намного хуже, чем даже мы её видим сейчас.

И тогда будет очень серьёзное внешнее вмешательство на стороны. Вмешаются все посредники, будут просить, требовать, предлагать вести какие-то переговоры. Начнётся новый виток ядерного шантажа», – сказал Бортник.