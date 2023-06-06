«Будут атаки по всей Украине» – в Киеве ждут мести за Каховскую ГЭС

Вадим Москаленко .  
06.06.2023 23:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Подрыв Каховской ГЭС может создать для России серьёзные неприятности на Запорожской АЭС и привести к новому витку эскалации.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подрыв Каховской ГЭС может создать для России серьёзные неприятности на Запорожской АЭС и привести...

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«Это событие может быть переключателем войны – как в сторону эскалации, так и в сторону заморозки. Потому что если оно потянет за собой опустошение резервуаров ЗАЭС, то ситуация будет намного хуже, чем даже мы её видим сейчас.

И тогда будет очень серьёзное внешнее вмешательство на стороны. Вмешаются все посредники, будут просить, требовать, предлагать вести какие-то переговоры. Начнётся новый виток ядерного шантажа», – сказал Бортник.

Однако он подчеркнул, что жителям Украины стоит ждать мести за этот теракт.

«Подрыв Каховской ГЭС означает, что в этой войне становится всё меньше и меньше граней допустимого, что и другие такого рода объекты [в опасности]. Стороны обвиняют друг друга, Украина – Россию, Россия – Украину. По всей территории Украины и России могут быть целью атак под видом мести, реванша, и всего остального», – добавил политолог.

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