«Будут атаки по всей Украине» – в Киеве ждут мести за Каховскую ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС может создать для России серьёзные неприятности на Запорожской АЭС и привести к новому витку эскалации.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это событие может быть переключателем войны – как в сторону эскалации, так и в сторону заморозки. Потому что если оно потянет за собой опустошение резервуаров ЗАЭС, то ситуация будет намного хуже, чем даже мы её видим сейчас.
И тогда будет очень серьёзное внешнее вмешательство на стороны. Вмешаются все посредники, будут просить, требовать, предлагать вести какие-то переговоры. Начнётся новый виток ядерного шантажа», – сказал Бортник.
Однако он подчеркнул, что жителям Украины стоит ждать мести за этот теракт.
«Подрыв Каховской ГЭС означает, что в этой войне становится всё меньше и меньше граней допустимого, что и другие такого рода объекты [в опасности]. Стороны обвиняют друг друга, Украина – Россию, Россия – Украину. По всей территории Украины и России могут быть целью атак под видом мести, реванша, и всего остального», – добавил политолог.
Спасибо!
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