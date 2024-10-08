Европарламент поставил главным по связям с БиГ и Косово внука усташа

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Хорватский депутат Давор Иво Штир был избран главой делегации Европарламента по связям с Боснией и Герцеговиной и «Республикой Косово».

Новый назначенец уже пообещал «целенаправленно работать над европейской перспективой Косово», а также заявил, что у Боснии есть «прекрасная возможность догнать и перегнать других кандидатов на членство в ЕС».

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Сербии назначение Штира восприняли, как «продолжение постоянного давления на Белград и пренебрежение человеческими и политическими правами сербов». Во всяком случает так интерпретировал его в разговоре с «Политикой» экс-глава дипломатии Союзной Югославии Владислав Йованович.

Тот считает, что, судя по предыдущим высказываниям хорватского политика, произошла открытая провокация Европарламента, и назначенец под предлогом борьбы за европейские ценности будет способствовать продолжению политики апартеида в отношении сербов в Косово и попыткам отменить Дейтонское соглашение с целью создания унитарной бошняцкой БиГ.

«Заверения о добрых намерениях и желании улучшить сотрудничество, приблизиться к европейским ценностям кажутся очень лицемерными, в свете действий, которых можно ожидать от этого человека. Я не помню, чтобы Запад когда-либо осуждал НДХ (союзную Третьему рейху Независимую Державу Хорватскую – ред.), поэтому выбор Штира не удивителен. Для них это то, что принадлежит интересам общего западного блока, и то, что это так, можно убедиться на примере Украины, где последышей нацизма используют в уникальной политике давления на Россию», – отметил Йованович.

Давор Иво Штир является представителем крупнейшей в Хорватии право-консервативной и реваншистской партии Хорватское демократическое содружество (HDZ), которая в конце 80-х – начале 90-х стояла у истоков сецессии и этнических чисток сербов в этой постюгославской республике под неоусташескими лозунгами. А также является внуком Ивана Штира – усташеского полковника и соратника коменданта лагеря смерти «Ясеновац» и создателя после войны подпольного террористического движения «крижари» Векослава Лубурича, бежавшего после разгрома НДХ и Третьего Рейха в Аргентину. Где и родился Давор Иво Штир.

В 1964 году в издательстве Лубурича Иван Штир опубликовал свою книгу «Элементы и методы коммунистических партизан», в которой описал свой опыт антипартизанских карательных акций. Президент Хорватии Зоран Миланович в свое время назвал деда нынешнего посланника Европарламента «чепинским убийцей и военным преступником».