«Будут диктовать условия»: Украина попала в зависимость от Польши
Украина не озаботилась созданием единой с Западом инфраструктуры и оказалась в логистической изоляции.
Об этом в эфире совего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Война началась неожиданно для всех, и польская инфраструктура по перевалке тоже не была готова. Поэтому [увеличение транзита] блокировало внутренние коммуникации, это потребовало увеличения количества вагонов, стыковки железнодорожных колей.
В Польше, и по всему ЕС, они выстраивают новую инфраструктуру. И они попросили у Украины дать им план, какие колеи куда нужно строить. Мы ничего не дали.
И в результате постоянно имеем этот затык, когда различные стандарты евроколеи, необходимо думать, как там довести по русской колее внутрь Польши, там это всё перегружать, как выстраивать логистику.
Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выгрести десятки миллиардов евро из еврофондов, и начать строить инфраструктуру, кинуть на это ресурсы, чтобы просто начать раскрывать границу, наши пошли в такой клинч», – сказал Романенко.
Он возмутился, что при этом украинское руководство ссорится с Польшей, от которой находится в зависимости.
«Мы сами создали такие проблемы. В принципе, проблемы решались, и поляки к нам нормально относились. И тут Украина уходит в такой конкретный клинч, начинает поднимать ставки.
И все теперь просто в ужасе, потому что все понимают, что наша зависимость от Польши, а это наш крупнейший логистический партнёр, она будет позволять Польше диктовать условия. Потому что Польша теряет меньше от подобного рода блокады», – добавил политолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.