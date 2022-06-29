«Будут еще котлы»: Каспаров признал превосходство российской армии

29.06.2022  15:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

У России еще достаточно ресурсов для продолжения спецоперации на Украине.

Это в эфире телеканала «Украина 24» заявил сочувствующий украинскому режиму беглый российский либерал Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России еще достаточно ресурсов для продолжения спецоперации на Украине. Это в эфире телеканала...

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По мнению Каспарова, ВСУ и представители других вооруженных формирований могут попасть в очередные окружения, а российская армия будет достигать успехов за счет больших ресурсов.

«Этих ресурсов у России, получившей наследство от Советского Союза, пока более, чем достаточно. Поэтому пока мы видим ситуацию, когда Россия уже не может вести наступление на всех фронтах, везде, но, тем не менее, в состоянии сконцентрировать большие ресурсы на определенном направлении, восточном в данном случае, и использовать, в первую очередь, огромное преимущество в огневой мощи, добиваться, пусть небольших, пусть тактических, тем не менее, успехов.

То есть, сохраняется угроза окружения, пусть даже небольшого, котла на востоке, она сохраняется. Так что пока перевес по этим факторам, материально-техническим и временным находится на стороне России», – заявил Каспаров.

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