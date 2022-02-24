Будут форсировать Сиваш и Днепр – из Крыма идут военные колонны для денацификации Украины

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Новости Украины

Из приграничных с Украиной городов Крыма жители выезжают на автомобилях в сторону Симферополя. Навстречу им движется военная техника. Аэропорт «Симферополь» временно прекращает свою работу.

В сторону Армянска продолжается движение военной техники. Очевидцы сняли колонну понтонов, предназначенных для форсирования водоемов. По всей видимости, они будут пересекать границу по Сивашу и дальше использоваться для продвижения через Днепр.

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Жителей Армянска эвакуируют в соседний Красноперекопск. Под размещение беженцев в соседнем городе отвели Дом культуры.

«Из Армянска желающие выехать перевозятся в Красноперекопск в здание Дома культуры, где им предоставлено питание и необходимая медицинская помощь, – сообщил министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев. – Есть отдельные обращения на линию 112 от обеспокоенных людей, что им делать. Людей всех успокаиваем, что ситуация под контролем».