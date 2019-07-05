«Будут гибнуть люди», – политолог об очередной провокации Косово

05.07.2019, Москва, Елена Острякова

Косовские власти провоцируют серьезный конфликт на Балканах, запрещая сербским чиновникам посещать территорию края.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«То, что делают косовские власти, как минимум, провоцирование, очень серьезного конфликта . Но любой конфликт в Косово будет автоматически означать вооруженное противостояние. Будут гибнуть люди», – сказал Гаспарян.

По его мнению, последние решение вполне вписывается в ту политику, которую косовары проводят в отношении сербов, проживающих на севере края.

«Это выдавливание их из Косово, которое является неотъемлемой частью Сербии. Евросоюзу и США стоит задуматься о том, что они там делали пару десятков лет тому назад. Все происходящее — демонстративное попрание прав человека. Сербское население Косово является людьми второго сорта. Это узаконенное гетто 21-го столетия», – сказал Гаспарян.