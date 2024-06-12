Будут говорить пушки: неласковый май перерастает для Украины в горячий июнь

Анатолий Лапин.  
12.06.2024 10:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Остановка конфликта на Украине произойдет не ранее, чем через 6-8 месяцев. Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока, в ближайшие месяцы, будет решаться, увы, на поле боя. То есть, как мы и прогнозировали ранее, неласковый май перерастет в очень горячий июнь вкупе с нарастающими экономическими трудностями. К осени мы можем оказаться в той ситуации, когда надо будет пересматривать нашу позицию относительно переговоров и возможности прекращения огня. Но до этого еще надо дожить ближайшие несколько месяцев», – сказал эксперт.

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Остановка конфликта на Украине произойдет не ранее, чем через 6-8 месяцев. Об этом в эфире...


«Но в ближайшие несколько месяцев будут говорить пушки. Осенью-весной аналитики, которые работают на транснационалов, [прогнозируют, что] возможный выход из войны – это осень-зима, май-июнь 2025 года. То есть примерно период 6-8 месяцев. Этот тот период, когда они считают, что пушки могут замолкнуть. На каких условиях – давайте не будем гадать, переговорные позиции будут определять сейчас военные действия», – заявил Золотарев.

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