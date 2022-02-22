«Будут котлы и разгромы. Жестче, чем в 2014». Кремль назвал границы ЛДНР

22.02.2022  14:17 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Донецкая и Луганская народные республики, документ о признании которых накануне подписал президент РФ Владимир Путин, маркируются в границах на момент их провозглашения в 2014 году, то есть, включая и захваченные украинской армией территории Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Донецкая и Луганская народные республики, документ о признании которых накануне подписал президент РФ Владимир...

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«В тех границах, в которых они себя провозглашали. Когда эти две республики были провозглашены. Добавить к этому мне нечего», – заявил Песков журналистам.

Киевский юрист Татьяна Монтян считает, что в ближайшее время защитники ЛДНР могут начать оттеснять украинские войска с Донбасса.

«А то, что уже в ближайшее время ВСУ могут предъявить требование собирать манатки и убираться на границы ЛДНР. Представить, что это произойдет добровольно, даже я себе не могу. Поэтому их, конечно же, придется к этому принуждать», – комментирует Монтян.

По ее прогнозу, «снова будут котлы и разгромы. Но не так, как в 2014, а намного жестче».

«Ну а дальше, как по мне, тезис Путина о том, что Украина должна остаться целостной, можно реализовать лишь выходом на западные границы. Об этом, кстати, сегодня ночью в Совбезе ООН заявил и Небензя. Признание ЛДНР не освобождает Украину от необходимости выполнения Минских соглашений. Но это будет уже совершенно другая реальность, на фоне которой «Минск 2» покажется безмозглым кастрюлеголовым зелебобикам и нацикам предложением неземной щедрости», – резюмировала Монтян.

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