«Будут крутые видеоролики, только понту – никакого» – ВСУшник о предстоящей сдаче Покровска

Красноармейск (Покровск) не производит впечатления населённого пункта, в котором готовятся к городским боям.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорил с непосредственным участником обороны Украинска. Я спросил, а как Украинск вообще, сильно разнесли? Часть города – да, говорит, а часть целая осталась. А как так? Говорит, чтобы ты понимал, нас на оборону пятиэтажек на одну пятиэтажку направляли от 4 до 6 человек. Каждый знает, как панелька выглядит – как это перекрыть все сектора, как четыре человека, как они, по угловым комнатам?..

То есть у нас некомплект людей, а с другой стороны, надо решать вопрос с ответственностью, нужно приводить к ответственности офицеров, которые отдают идиотские приказы.

Если мы не можем данными силами удержать ту или иную позицию, то офицер обязан сказать о том, что нет возможности удержать линию ответственности этими силами.

То есть нужно «отходить на более выгодные рубежи». А рубежи должны быть, их должны построить инженеры, чтобы они уже были готовы. Или эти же пятиэтажки могли быть очень выгодным рубежом и теми силами и людьми удерживаться, если бы это всё было оборудовано для обороны», – рассуждал «Историк».