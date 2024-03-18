Будут ли летом пробки на Крымском мосту?

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Список российских компаний, работающих в Крыму, будет расширяться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопрос, почему туристы, приезжающие в регион, зачастую не видят здесь знакомых сервисов и компаний, в частности испытывают проблем с роумингом.

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«Почему тех или иных компаний нет в Крыму — вопрос к ним. Это бизнес, он работает там, где считает нужным, у нас нет рычагов влияния в этом плане. Но, во-первых, в Крыму есть региональные мобильные операторы, банки, торговые сети. Поэтому ни один турист у нас без связи или банковских услуг не останется. Во-вторых, за последние годы на полуостров начали заходить крупные представители бизнеса. Сейчас расширяется сеть офисов Сбербанка, появляются новые магазины известных федеральных торговых сетей. Процесс идет, и уверен, что в ближайшее время список компаний, работающих в Крыму, будет расширяться», – сказал глава Крыма в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, можно ли исключить прошлогодний инцидент, когда пробки на въезде в Крым по мосту достигали нескольких километров.

«Из-за временного закрытия аэропорта нагрузка на Крымский мост и железную дорогу ощутимо выросла. Все необходимые меры для улучшения логистики принимаются. В курортный сезон увеличивается количество пассажирских поездов, а также количество вагонов в составах. Конечно, это не может полноценно заменить авиасообщение, но позволяет нарастить пассажиропоток. Профильные службы прилагают все усилия, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания. Предстоящий летний сезон не станет исключением: увеличим количество пунктов досмотра, на месте будут дежурить волонтеры. Однако надо понимать, что безопасность — прежде всего, поэтому просим гостей республики запастись терпением», – ответил Аксенов.

По его словам, в 2023 году 14% туристов прибыло в Крым по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.

«Он оснащен всей необходимой инфраструктурой, АЗС, гостиницами. Досмотровые мероприятия водители проходят на пропускных пунктах Джанкой, Перекоп, Армянск. Но нужно иметь в виду, что по пути следования расположены блокпосты военных, полиции для проверки документов граждан и документов на автомобиль, проверки содержимого багажа по требованию. Водителям рекомендуется соблюдать требования этих служб», – добавил руководитель региона.