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04.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия, Севастополь
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Будут ли объединять Крым и Севастополь

Желание подчинить Севастополь к Крыму присутствует у крымской элиты и у поддерживающей ее части федеральных элит.

Об этом в эфире youtube-канала «Форпост ТВ» заявил севастопольский публицист Борис Рожин.

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«Дело в параллельных трансфертах, которые идут с одной стороны на весь Крым, а с другой стороны, на один город, Это реально очень большие деньги. Зачем отдельный город получает отдельное финансирование, надо его включить, и эти деньги будут размазываться на весь Крым. С точки зрения Крыма это выгодно, а с точки зрения города – нет. Мы видим, чем закончилась история с Бельбеком, где мы практически лишились перспектив получить свой собственный аэропорт», – сказал Рожин.

Представитель Партии Роста в Севастополе Олег Николаев считает, что главе Крыма Сергею Аксенову выгодно иметь в Севастополе слабого губернатора.

«Мы наблюдаем, как Севастополь постепенно лишается чего-то: где-то землицы отрезали… И, конечно, хорошо, когда сравнение с соседним субъектом в твою пользу. Как сейчас с ФЦП. На мой взгляд, и в Крыму провал, и в Севастополе провал. Но благодаря тому, что там построили мост и открыли аэропорт – это выглядит более презентабельно. На этом фоне Аксенов выглядит хорошо. У него ФЦП – 40%, а в Севастополе всего 5%. Крымская власть будет пытаться влиять на ситуацию в Севастополе», – сказал Николаев.

Представитель партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик заверил, что планов «отжать Севастополь» у Аксенова нет.

«Я встречался в 2017 году с Аксеновым тет-а-тет, я попросил о встрече, решали вопросы свои. Вот тогда он мне сказал: «Там разговор такой шёл, типа, Крым хочет поглотить Севастополь. Поверь, у меня хватает здесь Евпатории, Феодосии, Керчи и всего остального. У меня просто сил не хватает на это всё, а вы еще мне хотите Севастополь с вашим таким боевым духом», – сказал Дубовик.

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