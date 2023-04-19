Будут ли США топить танкеры с российской нефтью…

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США перестали контролировать мировой рынок нефти. Они фиксируют, что перевозится рекордное количество российской нефти морем – 3,5 миллиона баррелей в сутки, а экспорт российского бензина вырос за 2023 год на 40%. Полгода фиксируются исторические рекорды поставок в Индию и Китай. Все это США не контролируют.

Этим объясняется недавнее тревожное письмо, направленное американским агентством по контролю за энергетикой компаниям по энергетики с пометкой «Аллерт» и нарисованной сиреной.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В частности говорится о том, что коварные русские транспордеры, системы навигации, которые будут вводить в заблуждение потенциальных покупателей. Основные проблемы они видят в дальневосточных портах, откуда идет отгрузка более дорогих сортов нефти. США признают, что эти сорта могут торговаться с превышением установленного потолка», – сказал Симонов.

По его словам, недавно группа американских университетов выпустила исследование, в котором говорится, что дальневосточная российская нефть торгуется выше 80 долларов за баррель, то есть значительно выше введенного западом «потолка».

«Сейчас уже и про «Юралз» говорят, что она торгуется незначительно, но выше потолка. США говорят компаниям, которые могут столкнуться с российской нефтью: будьте бдительны, эта нефть может торговаться с нарушением правил потолка. Они указывают: ребята, вы тем самым попадете под наши санкции. На самом деле США в этом плане широко трактуют закон и пытаются объяснить участникам рынка: если вы не знали, не посмотрели данные навигационных систем и не спросили у русских, заходили ли они в порт Козьмино, то мы можем трактовать это как нарушение санкционного режима», – отмечает эксперт.

Он полагает, что сейчас для США важно не столько ввести новые санкции, сколько просто узнать реальную ситуацию на рынке в условиях, когда российская статистика закрыта.

«Главная задача министерство финансов США – получить максимальную информацию о том, как будет торговаться российская нефть в новых условиях. Суть этой бумаги в этом же. США, по сути, признаются, что они не могут отследить все цепочки и схемы продаж российской нефти. Они видят потенциальные варианты, как русским компаниям избежать санкционных ограничений, осознают, что русские торгуют по различным хитрым схемам, а они отследить это не могу. И они начинают пугать компании, которые на этом рынке присутствуют. Они требуют не того, чтобы эти компании не работали с российской нефтью, чтобы эти компании передавали максимально полную информацию: идите и требуйте от русских, чтобы они вам все рассказали, все нам сливайте, вот вам формы по электронной почте шлите в штаб», – подчеркнул аналитик.

Он считает, что своими санкциями США «сами срубили сук на котором сидели». Ранее российские трейдеры соглашались работать в созданной американцами системе страховки поставок. Сейчас разрабатывается новая система торговли нефтью, которую впоследствии можно е можно будет легализовать.

Эксперт не исключил, что в панике от утраты доминирования США пойдут на крайние меры и будут топить танкеры с российской нефтью.

«Гипотетически после «Северных потоков» можно и такого ожидать, потому что мы живем по принципу «можно все». Но это еще один джин. А кто сказал тогда, что не будут и другие суда тонуть. Это игра с огнем. Потому что вы не можете без последствий взрывать чужие газопроводы и топить танкеры. Рано или поздно все равно вам ответят, это очень опасная игра», – резюмировал Симонов.