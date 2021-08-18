Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
18.08.2021, Санкт-Петербург, Андрей Романов
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург
Просмотров:

«Будут масштабные фальсификации с разных сторон» – Депутат Ковалев о выборах в Петербурге

Состав петербургского парламента определится в зависимости от того, какая политическая группа или сила контролирует...

Состав петербургского парламента определится в зависимости от того, какая политическая группа или сила контролирует территориальные комиссии, убежден депутат петербургского ЗакСа Алексей Ковалев.

Накануне в СМИ появились сообщения о тайном совещании, на котором представители Смольного и «Единой России» распределили места в городском парламенте. Партия власти информацию опровергла, Смольный ситуацию не комментировал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Представители партии других фракций верят в возможность проведения подобных совещаний, но убеждены, что планы администрации не вполне реалистичны и избиратели сами решат, сколько и каких кандидатов пройдут в городской парламент.

Депутат ЗакСа Алексей Ковалев с политическими оппонентами не согласен. По его мнению, ключевая роль на выборах остается за администрацией, вернее, за теми силами, которые контролируют территориальные комиссии.

«В условиях трёхдневного голосования тот, кто контролирует избирательные комиссии, тот и будет определять исход выборов. Я вообще не сомневаюсь, что будут масштабные фальсификации, причем, с разных сторон, поскольку одна комиссия под контролем одной группы, другая под контролем другой группы, поэтому как там все сложится от воли избирателей, к сожалению, зависит только на очень малую долю. Главное, как посчитают, а не как проголосуют», – заявил политик.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть