«Будут масштабные фальсификации с разных сторон» – Депутат Ковалев о выборах в Петербурге

18.08.2021, Санкт-Петербург, Андрей Романов

Состав петербургского парламента определится в зависимости от того, какая политическая группа или сила контролирует территориальные комиссии, убежден депутат петербургского ЗакСа Алексей Ковалев.

Накануне в СМИ появились сообщения о тайном совещании, на котором представители Смольного и «Единой России» распределили места в городском парламенте. Партия власти информацию опровергла, Смольный ситуацию не комментировал.

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Представители партии других фракций верят в возможность проведения подобных совещаний, но убеждены, что планы администрации не вполне реалистичны и избиратели сами решат, сколько и каких кандидатов пройдут в городской парламент.

Депутат ЗакСа Алексей Ковалев с политическими оппонентами не согласен. По его мнению, ключевая роль на выборах остается за администрацией, вернее, за теми силами, которые контролируют территориальные комиссии.

«В условиях трёхдневного голосования тот, кто контролирует избирательные комиссии, тот и будет определять исход выборов. Я вообще не сомневаюсь, что будут масштабные фальсификации, причем, с разных сторон, поскольку одна комиссия под контролем одной группы, другая под контролем другой группы, поэтому как там все сложится от воли избирателей, к сожалению, зависит только на очень малую долю. Главное, как посчитают, а не как проголосуют», – заявил политик.