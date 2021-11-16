«Будут нагибать»: Редактор World Economy о приостановке сертификации оператора «СП-2»

Новости Украины

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора российского газопровода «Северный поток-2».

Немецкая сторона объяснила, что оператору следует зарегистрироваться как немецкому юрлицу, чтобы получить сертификацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Теперь Nord Stream 2 AG, которая имеет швейцарскую юрисдикцию, должна создать дочернюю компанию в Германии и подать новую заявку.

Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский считает, что теперь газопровод может выйти из-под влияния «Газпрома».

«Как только фирма будет переустроена по немецким законам, из-под влияния Российской Федерации весь этот проект выйдет. Потому что фирму можно будут наклонять вправо, влево, вперед. Скорее всего, вперед ее и будут наклонять»», – считает Сосновский.

Примечательно, что на фоне этой новости цены на газ на европейском рынке взлетели на 11 процентов.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко подсчитал, что в случае запуска газопровода «Северный поток-2» ежегодные потери Украины составят почти 2 миллиарда долларов, что «эквивалентно примерно 1,5% ВВП страны».

Витренко выразил надежду, что США введут против газопровода новые санкции, так как он, утверждает глава «Нафтогаза», «угрожает мировой безопасности».