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Украинскому руководству придётся ещё сильнее ужесточать мобилизацию и снижать возраст призыва, иначе продолжать войну с Россией не получится. Об этом в интервью киевской телепроститутке Василию Голованову заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне проведут мобилизацию, а мы опять затупим, как протупили предыдущие 7 месяцев. Это будет колоссальная ошибка, если мы ее повторим, это будет ужасно. Нам надо будет начинать следующую волну, как бы это ни звучало непопулярно. Даже если не будет объявлена, но разведка нам доложит, что они [русские] таки принимают закон, уже надо будет действовать на упреждение, иначе будет горе. Есть такая вещь, как плановая мобилизация. Например, 200 человек с области каждую неделю. А есть ускоренная и усиленная, когда ставят план тысячу человек с каждой области в неделю, когда надо очень быстро. Боюсь, нам придется переходить ко второй, если Россия объявит мобилизацию», – подчеркнул Арестович.

«И самое главное, придётся снижать призывной возраст, потому что мы людей уже выбираем по существующим, и нужно будет снижать, набирать молодежь. Крайне непопулярная мера. Сначала будут стараться по минимуму – попробуют 23, а дальше уже как пойдет. Будут нарезать по частям. Это крайне непопулярная мера, но на нее будут идти, иначе проигрыш в войне. Чего мы не можем допустить», – добавил он.