Будут новые гробы: Киев не вынес никаких уроков из недавнего обострения в ЛНР

26.02.2020, Минск, Владимир Гладков

Несмотря на определённый прорыв в ходе переговоров в политической части, украинская сторона, вопреки фактам, продолжает придерживаться привычной риторики отрицания со своей стороны любых нарушений прекращения огня на Донбассе.

Такой вывод следует из заявлений участников заседания Контактной группы в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что в ходе очередного раунда переговоров существенных результатов достигнуто не было, однако имел место определенный «положительный прецедент».

«Представитель Украины на сегодняшнем заседании наконец-то признал, что необходимые для разблокирования закона об особом статусе Донбасса правки, а также все вытекающие из Комплекса мер нормативные правовые акты должны быть приняты и опубликованы до проведения внеочередных местных выборов.

Мы приветствуем осознание украинской стороной необходимости и первоочередности этих действий, подтверждающее, что согласование модальностей местных выборов является финальным этапом на политическом треке», – заявила Никонорова, при этом добавив, что «одного озвучивания этой здравой мысли явно недостаточно».

Однако на этом конструктив закончился. В ходе переговоров прошли жёсткие обсуждения провокации 18 февраля, когда украинская ДРГ зашла на территорию ЛНР, потеряла там человека, после чего произошло боестолкновение и варварский обстрел ВСУ Золотого и других близлежащих населённых пунктов.

«Мы достаточно остро обозначили сегодня тему обстрелов, которые были предприняты украинской стороной 18 февраля, шло достаточно эмоциональное обсуждение. – рассказал журналистам глава МИД ЛНР Вячеслав Дейнего. – Украина пыталась представить ситуацию таким образом, что мы виноваты в этом обострении, хотя с украинской стороны выдвинулась ДРГ по направлению к нашим позициям, и один из бойцов погиб фактически на наших позициях, это подтверждает тот факт, что не мы пытались продвигаться вперёд».

«Порядка двадцати домов были повреждены – это только во время обстрела 18 февраля. Три дома были полностью уничтожены, ранения получил гражданский – это указывает на то, кто развязал это обострение», – подчеркнул Дейнего.

Тем не менее, украинская сторона, вопреки фактам, продолжает придерживаться своей риторики, обвиняя ЛНР в срыве парижских договорённостей.

«Особенно вопиющим нарушением 18 февраля 2020 стала попытка НВФ ОРДЛО устроить провокацию, способную поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе», – написала у себя в «Facebook» пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже», – не унимается Олифер.