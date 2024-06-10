Будут переговоры или Россия объявит войну вместо СВО – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
10.06.2024 10:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конфликт на Украине вскоре перейдет на уровень дипломатического разрешения.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине вскоре перейдет на уровень дипломатического разрешения. Об этом в эфире видеоблога...

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«Или Российская Федерация переводит в военную составляющую, перевод, объявление войны и переход в конвенциальную войну. Мы называем российско-украинская война, они называют Специальная военная операция.

Так вот, они сейчас специальную военную операцию в ее заключительной фазе, если реализовать не удастся, будем надеяться, что все-таки к переговорам перейдут, они, по законам войны, по всей видимости будут объявлять локальную войну. Хотя мобилизации особо они не хотят, но это я про законы войны говорю, а не про то, что реально будет. Может, оно и не будет», – заявил Стариков.

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