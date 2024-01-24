«Будут последствия для семей» – в ВСУ угрожают родственникам уклонистов и дезертиров

Вадим Москаленко.  
24.01.2024 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В украинской армии очень много дезертиров: многие насильно мобилизованные пытаются убежать – как только получают такую возможность.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное» заявил военнослужащий 58 бригады ВСУ с позывным «Пиночет», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской армии очень много дезертиров: многие насильно мобилизованные пытаются убежать – как только...

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«В нашем подразделении ребята мечтают только об отпуске. Пытаемся отпускать ребят домой. Кто-то возвращается, кто-то – нет.

Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьёй, убеждаем: «Подумай о семье, в первую очередь. Потому что последствия будут. Не сейчас, не завтра, но будут. И от этих последствий, в первую очередь, будет страдать твоя семья» – угрожал он.

«Бороться с этим надо, дисциплина в армии должна быть», – сказал «Пиночет».

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