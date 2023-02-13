«Будут работать за еду» – западные дельцы радуются обилию дармовых работников из Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британия и другие страны НАТО могут разместить в Восточной Европе мощный комплекс ВПК, рассчитанный на советские военные стандарты и обслуживаемый практически бесплатными работниками из Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В Британии идут разговоры, и по косвенным решениям видно, что было принято решение – будут строиться на Украине заводы, которые будут производить британское оружие», – сказал ведущий.

«Такую инициативу Лондона можно только приветствовать. Пока эти заводы расположены в Великобритании, мы не можем их бомбить в сложившейся ситуации. А если британские специалисты привезут британские станки, и установят их на украинской земле, то это станет законной военной целью для наших ВКС», – пояснил Анпилогов.

«Зачем тогда Англия это делает? Это уже какой-то цирк», – спросил ведущий.

По мнению публициста, основной ВПК будет размещён в странах Восточной Европы, а обнищавшей Украине с практически дармовой рабсилой могут достаться только самые примитивные отрасли производства.

«Я думаю, здесь ведётся двойная игра. Не исключаю, что на этих заводах будут производиться максимально простые операции, которые не будут требовать времени или каких-то усилий. Сейчас мы видим, что основные инвестиции идут в ВПК Восточной Европы. Во-первых, там остались какие-то инженерные и рабочие кадры, а Британия – очень деиндустриализированная страна. Во-вторых, там дешевле стоимость рабочей силы, и поэтому капиталисты с удовольствием используют румынские, чешские, польские заводы для снабжения Украины боеприпасами, оружием и военной техникой. Ну и все эти страны состояли в Варшавском блоке, и все станки там на наши стандарты, ничего в дюймах там нет», – отметил он.

«Поэтому основная военно-промышленная база будет создаваться в Восточной Европе, чтобы сохранить её от наших ударов. А какие-то передовые сборочные цеха будут находиться на Украине, где стоимость рабочей силы ещё дешевле. Там, фактически, уже месяцев через пять-шесть люди просто за еду будут работать», – резюмировал он.