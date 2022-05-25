Будут шантажировать Путина: СБУ перенесла раскольническое Собрание УПЦ на пятницу

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Новости Украины

Собрание Украинской Православной Церкви, на котором должен был обсуждаться вопрос выхода из Московского Патриархата, перенесли на пятницу. Так дирижирующие организацией мероприятия офис Зеленского и СБУ планирует «успокоить» Москву так как первоначальная дата – 24 мая – это именины Святейшего Патриарха Кирилла, и в этот день декларация об отделении УПЦ от Русской Церкви выглядела бы нарочито дерзко. О переносе попросили и московские лоббисты украинской автокефалии и остановки СВО.

Однако новая дата – 27 мая – ничего не меняет. Раскольнические планы хотят замаскировать решением Собрания о начале движения к «канонической автокефалии» и преподнести это как «приемлемый компромисс». Такие проекты документы передают нам с риском для жизни верные чада Русской Церкви прямо из Малороссии. Властям Украины подойдет подготовленное СБУ решение о «постепенной автокефалии», оно будет использоваться для шантажа Владимира Путина с целью принудить остановить спецоперацию.

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Нужно понимать, что автокефалия УПЦ, даже «каноническая и постепенная», является шагом к последующему подчинению католикам, а после заключения 22 мая унии Зеленского и Дуды – тем более.

Поэтому любое движение УПЦ в сторону автокефалии является ересью и расколом, и обличать такое движение, каждый такой шаг – долг православного христианина. И в этом вопросе Евангелие требует прямых ответов. «Да» или «нет», а всё остальное – от лукавого.

Можно прогнозировать точно, что написанное под диктовку СБУ решение о разрыве с Русской Церковью отвергнут в пяти епархиях ЛДНР, двух епархиях Херсонской области, на занятой российскими войсками территории Запорожской области и в Крыму. Там начнётся объективный процесс массового перехода епископата, духовенства и мирян из УПЦ в Русскую Православную Церковь.

Донбасс и так тошнит от защиты митрополитом Киевским Онуфрием нацистов из «Азова» на фоне показательного молчания о судьбе православных политиков, журналистов и общественников, репрессируемых СБУ.

Да и многие верующие даже на еще не освобожденных территориях Новороссии и Малороссии желают прямого подчинения Московскому Патриарху. Они понимают, что воссозданная при распаде СССР как попытка замирить украинских сепаратистов «широкая автономия УПЦ» – это зло, расшатывающее единство РПЦ. Аналогичная ситуация уже была в 1917 году, и в 1924 году Патриарх Тихон ликвидировал «автономию УПЦ» своим указом. И, возможно, сейчас Патриарху Кирилл предстоит повторить этот опыт.

К сожалению, далеко не всё духовенство УПЦ демонстрирует стойкость. Например, вызывает вопросы решение Одесской епархии по линии поведения на предстоящем Собрании 27 мая. Здесь принята уклончивая формулировка: «признать, что любые решения об изменении статуса УПЦ должны приниматься в соответствии с церковными канонами».

Данное заявление можно интерпретировать и против автокефалии, и как поддержку «медленного процесса получения автокефалии». Можно, конечно, трактовать и как попытку выиграть время до освобождения Одессы, а затем и Киева.

А вот Запорожская епархия выступила однозначно против автокефалии УПЦ – это произошло в результате голосования священнослужителей за варианты дальнейшего статуса. Большинство выступило за сохранение единства с РПЦ. Пример Запорожской епархии должен вдохновить другие, показать, что сопротивление возможно даже в условиях бандеровской оккупации. Хотя, конечно, это кратковременный выигрыш, проблему решит только освобождение русской армией.

P.S. Кстати, кураторы из США рассчитывают, что Зеленскому удастся додавить иерархов УПЦ МП на фоне событий на Балканах. Там 24 мая Сербская Церковь признала автокефалию Македонской Церкви. Теперь американцы надеются использовать прецедент в качестве ложной аналогии для пробивания автокефалии УПЦ на Собрании 27 мая.

Но никаких аналогий с Малороссией быть не может по одной простой причине. Македонцы – это не сербы (в отличие от черногорцев), а вот малороссы – это русские.