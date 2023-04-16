«Будут спать по 4 часа» – украинцев гонят «ишачить» на ВСУ

Тарас Стрельцов.  
16.04.2023 19:13
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Для того, чтобы ВСУ могли добиться хоть каких-то успехов в войне против России, каждый украинец должен работать на фронт по 10-12 часов в сутки.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил боевик 125-й отдельной бригады сил теробороны ВСУ Андрей Гнатуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы ВСУ могли добиться хоть каких-то успехов в войне против России, каждый...

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«Мы сейчас должны максимально затянуть пояса, и перевести всё на рельсы военного времени. Каждое предприятие в тылу, начиная с маленького ФОПа, должно работать на поддержку армии. И должно делать так, чтобы он был в классной броне, с классным прибором ночного видения. Чтобы его связь превосходила противника на порядок.

И тогда вы увидите результат, это классное контрнаступление. А не «Я смотрю себе телевизор, и возмущаюсь – а почему они не идут в атаку, не могут дать отпор их «Орланам»? Я смотрю марафон, и там говорят, что всё хорошо, а мой сосед говорит, что всё не так, зрадонька», – возмутился неонацист.

Гнатуш требует от оставшихся в тылу украинцев работать на изнеможение, обеспечивая фронт всем необходимым.

«Какая зрадонька – рукава закатали, и пошли ишачить не по восемь часов, а по шестьдесят часов в сутки. Оставить себе два часа на церковь, четыре часа на поспать, и благодарить Бога, что можешь обнять свою жену и детей», – добавил он.

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